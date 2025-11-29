Precio de PHT Stablecoin hoy

El precio actual de PHT Stablecoin (PHT) hoy es $ 0.01698, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHT a USD es $ 0.01698 por PHT.

PHT Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PHT. Durante las últimas 24 horas, PHT cotiza entre $ 0.01695 (bajo) y $ 0.01713 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PHT experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.28K.

Información del mercado de PHT Stablecoin (PHT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 6.28K$ 6.28K $ 6.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 287,850,000 287,850,000 287,850,000 Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de PHT Stablecoin es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.28K. El suministro circulante de PHT es de --, con un suministro total de 287850000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.89M.