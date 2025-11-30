Predicción del precio de NetX (NETX) (USD)

Obtén predicciones de precios de NetX para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá NETX en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de NetX % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.7509 $0.7509 $0.7509 +0.75% USD Actual Predicción Predicción del precio de NetX para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de NetX (NETX) para 2025 (este año) Según tu predicción, NetX podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.7509 para 2025. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, NetX podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.788445 para 2026. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de NETX es de $ 0.827867 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de NETX es de $ 0.869260 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de NETX en 2029 es de $ 0.912723, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de NETX en 2030 es de $ 0.958359, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de NetX podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 1.5610. Predicción del precio de NetX (NETX) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de NetX podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 2.5428. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.7509 0.00%

2026 $ 0.788445 5.00%

2027 $ 0.827867 10.25%

2028 $ 0.869260 15.76%

2029 $ 0.912723 21.55%

2030 $ 0.958359 27.63%

2031 $ 1.0062 34.01%

2032 $ 1.0565 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 1.1094 47.75%

2034 $ 1.1648 55.13%

2035 $ 1.2231 62.89%

2036 $ 1.2842 71.03%

2037 $ 1.3485 79.59%

2038 $ 1.4159 88.56%

2039 $ 1.4867 97.99%

2040 $ 1.5610 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de NetX para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.7509 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.751002 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.751620 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.753985 0.41% Predicción de precio de NetX (NETX) para hoy. El precio previsto para NETX el November 30, 2025(Hoy) es de $0.7509 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de NetX (NETX) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para NETX, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.751002 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de NetX (NETX) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de NETX, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.751620 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de NetX (NETX) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para NETX es $0.753985 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de NetX Precio actual $ 0.7509$ 0.7509 $ 0.7509 Cambio de precio (24h) +0.75% Cap. de mercado $ 12.75M$ 12.75M $ 12.75M Suministro de Circulación 16.99M 16.99M 16.99M Volumen (24h) $ 214.11K$ 214.11K $ 214.11K Volumen (24h) -- El último precio de NETX es de $ 0.7509. Tiene una variación en 24 horas del +0.75%, con un volumen de trading en 24 horas de $ 214.11K. Además, NETX tiene un suministro circulante de 16.99M y una capitalización de mercado total de $ 12.75M. Ver precio de NETX en vivo

Precio histórico de NetX Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de NetX, el precio actual de NetX es 0.7507 USD. El suministro circulante de NetX (NETX) es 0.00 NETX , lo que le da una capitalización de mercado de $12.75M . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas -0.00% $ -0.000099 $ 0.7713 $ 0.7298

7 días -0.04% $ -0.035100 $ 0.8412 $ 0.7298

30 Días 0.06% $ 0.042399 $ 1.1863 $ 0.6511 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, NetX ha mostrado un movimiento de precio de $-0.000099 , reflejando un cambio de -0.00%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, NetX se negoció a un precio máximo de $0.8412 y un precio mínimo de $0.7298 . Experimentó un cambio de precio de -0.04% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de NETX para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, NetX ha experimentado un cambio del 0.06% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $0.042399 en su valor. Esto indica que NETX podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano. Consulta el historial completo de precios de NetX para conocer las tendencias detalladas en MEXC Ver el historial de precios completo de NETX

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de NetX (NETX)? El módulo de predicción de precios de NetX es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de NETX basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para NetX en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de NETX, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de NetX. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de NETX. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de NETX para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de NetX.

¿Por qué es importante la predicción del precio de NETX?

Las predicciones del precio de NETX son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en NETX ahora? Según tus predicciones, NETX alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de NETX para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de NetX (NETX), el precio de NETX alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 NETX en 2026? El precio de 1 NetX (NETX) hoy es $0.7509 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de NETX se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de NETX para 2027? Se prevé que NetX (NETX) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 NETX para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de NETX en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, NetX (NETX) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de NETX para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, NetX (NETX) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 NETX en 2030? El precio de 1 NetX (NETX) hoy es de $0.7509 . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de NETX se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de NETX para 2040? Se prevé que el precio de NetX (NETX) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 NETX para 2040.