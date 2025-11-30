Tokenómica de NetX (NETX)

Tokenómica de NetX (NETX)

Descubre información clave sobre NetX (NETX), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:57:18 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de NetX (NETX)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de NetX (NETX), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M
Suministro total:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Suministro circulante:
$ 17.01M
$ 17.01M$ 17.01M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M
Máximo histórico:
$ 1.99
$ 1.99$ 1.99
Mínimo histórico:
$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642
Precio actual:
$ 0.7566
$ 0.7566$ 0.7566

Información de NetX (NETX)

NetX: Una red económica impulsada por IA y respaldada por RWA, que conecta blockchain con el valor del mundo real NetX es un ecosistema blockchain de nueva generación, construido sobre computación confiable y una red segura de capa 1 (Layer-1), diseñado para proporcionar infraestructura económica modular. Impulsado por IA y el protocolo MCP, ofrece soporte inteligente para dApps y actividades financieras. Dentro del ecosistema de NetX, todos los proyectos pueden utilizar sin problemas tokens respaldados por Activos del Mundo Real (RWA) para pagos y liquidaciones, incluidos stablecoins regulados, instrumentos financieros tokenizados y activos reales. NetX está creando una conexión fluida entre la innovación on-chain y la economía real, impulsando la fusión de Web3 con la red de valor global.

Sitio web oficial:
https://www.netx.world/
Whitepaper:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Tokenómica de NetX (NETX): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de NetX (NETX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens NETX que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens NETX que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de NETX ¡explora el precio en vivo del token NETX!

Cómo comprar NETX

¿Interesado en agregar NetX (NETX) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar NETX, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de NetX (NETX)

Analizar el historial de precios de NETX ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de NETX

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse NETX? Nuestra página de predicción de precios de NETX combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

¿Por qué deberías elegir MEXC?

MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.

Más de 4,000 pares de trading en los mercados Spot y Futuros
Los listados de tokens más rápidos entre los CEX
Liquidez #1 en toda la industria
Las tarifas más bajas, respaldadas por atención al cliente 24/7
Transparencia del 100%+ en las reservas de tokens para los fondos de los usuarios
Barras de entrada ultra bajas: compra cripto con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Compra cripto con solo 1 USDT: Tu camino más fácil hacia el mundo cripto.

Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad