Precio de NEET hoy

El precio actual de NEET (NEET) hoy es $ 0.010275, con una variación del 13.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEET a USD es $ 0.010275 por NEET.

NEET actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NEET. Durante las últimas 24 horas, NEET cotiza entre $ 0.01 (bajo) y $ 0.012149 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NEET experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +23.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 61.79K.

Información del mercado de NEET (NEET)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 61.79K$ 61.79K $ 61.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de NEET es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 61.79K. El suministro circulante de NEET es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.