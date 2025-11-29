Precio de MTP hoy

El precio actual de MTP (MTP) hoy es $ 0.0005535, con una variación del 12.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MTP a USD es $ 0.0005535 por MTP.

MTP actualmente está en el puesto #2444 por capitalización de mercado en $ 487.08K, con un suministro circulante de 880.00M MTP. Durante las últimas 24 horas, MTP cotiza entre $ 0.0004729 (bajo) y $ 0.0007611 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.05713413468944079, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000393070802872651.

En el corto plazo, MTP experimentó un cambio de +1.89% en la última hora y de +1.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 71.52K.

Información del mercado de MTP (MTP)

Puesto No.2444 Cap de mercado $ 487.08K$ 487.08K $ 487.08K Volumen (24H) $ 71.52K$ 71.52K $ 71.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 553.50K$ 553.50K $ 553.50K Suministro de Circulación 880.00M 880.00M 880.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 88.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de MTP es de $ 487.08K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 71.52K. El suministro circulante de MTP es de 880.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 553.50K.