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El precio actual de MetaType hoy es 0.0000305 USD. La capitalización de mercado de META es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de META a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de MetaType hoy es 0.0000305 USD. La capitalización de mercado de META es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de META a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de MetaType(META)

Precio en vivo de 1 META en USD:

$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
0.00%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de MetaType (META)
Última actualización de la página: 2026-05-06 23:19:37 (UTC+8)

Precio de MetaType hoy

El precio actual de MetaType (META) hoy es $ 0.0000305, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de META a USD es $ 0.0000305 por META.

MetaType actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- META. Durante las últimas 24 horas, META cotiza entre $ 0.0000296 (bajo) y $ 0.000032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, META experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +4.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 32.39K.

Información del mercado de MetaType (META)

--
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$ 32.39K
$ 32.39K$ 32.39K

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

--
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100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de MetaType es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 32.39K. El suministro circulante de META es de --, con un suministro total de 100000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.05M.

Historial de precios de MetaType USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296
24H Mín
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24H Máx

$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

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--
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0.00%

0.00%

+4.45%

+4.45%

Historial de precios de MetaType (META) en USD

Siga los cambios de precios de MetaType para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 00.00%
30 Días$ -0.2899695-99.99%
60 Días$ -0.2499695-99.99%
90 Días$ -0.2499695-99.99%
Cambio de precio de MetaType hoy

Hoy, META registró un cambio de $ 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de MetaType en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.2899695 (-99.99%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de MetaType en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, META experimentó un cambio de $ -0.2499695 (-99.99%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de MetaType en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.2499695 (-99.99%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de MetaType (META)?

Consulta la página Historial de precios de MetaType ahora.

Predicción de precios para MetaType

Predicción del precio de MetaType (META) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de META en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de MetaType (META) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de MetaType podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará MetaType en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de META para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de MetaType.

Cómo comprar e invertir MetaType en España

¿Listo para empezar con MetaType? Comprar META es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar MetaType. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de MetaType (META).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará MetaType instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar MetaType (META)

¿Qué puedes hacer con MetaType?

Poseer MetaType te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar MetaType (META) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es MetaType (META)

MetaType es un proyecto de blockchain innovador diseñado para revolucionar la forma en que se gestionan y transaccionan los activos digitales. Al aprovechar tecnología de vanguardia y principios de diseño innovadores, MetaType tiene como objetivo ofrecer una plataforma escalable, segura y eficiente para una amplia gama de aplicaciones.

MetaType Recurso

Para conocer MetaType más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial MetaType
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre MetaType

Última actualización de la página: 2026-05-06 23:19:37 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para MetaType (META)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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META USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de META con apalancamiento. Explora el trading de futuros METAUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera MetaType (META) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MetaType en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
META/USDT
$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
0.00%
0.00% (USDT)

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$0.0000251$0.0000251

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Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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