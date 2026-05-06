Tokenómica de MetaType (META)

Tokenómica de MetaType (META)

Descubre información clave sobre MetaType (META), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2026-05-06 23:41:31 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de MetaType (META)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de MetaType (META), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
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Suministro total:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Suministro circulante:
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FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M
Máximo histórico:
$ 16.17
$ 16.17$ 16.17
Mínimo histórico:
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Precio actual:
$ 0.0000305
$ 0.0000305$ 0.0000305

Información de MetaType (META)

MetaType es un proyecto de blockchain innovador diseñado para revolucionar la forma en que se gestionan y transaccionan los activos digitales. Al aprovechar tecnología de vanguardia y principios de diseño innovadores, MetaType tiene como objetivo ofrecer una plataforma escalable, segura y eficiente para una amplia gama de aplicaciones.

Sitio web oficial:
https://metatype.one
Whitepaper:
https://docs.metatype.one
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0x627581dbce3DB692A79dF694A4BDe7B9B3F34e33

Tokenómica de MetaType (META): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de MetaType (META) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens META que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens META que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de META ¡explora el precio en vivo del token META!

Cómo comprar META

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Historial de precios de MetaType (META)

Analizar el historial de precios de META ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de META

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse META? Nuestra página de predicción de precios de META combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

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Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

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