Predicción del precio de MetaType (META) para 2026-2050

Consigue predicciones del precio de MetaType para 2027, 2028, 2029, 2030 y más allá. Predice cuánto podría crecer META en los próximos cinco años o más, con pronósticos instantáneos basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

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Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de MetaType % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.0000305 $0.0000305 $0.0000305 0.00% USD Actual Predicción Precio actual META en 2027 META en 2028 META en 2029 META en 2030 $0.000030 $0.000032025 $0.000033626250000000004 $0.0000353075625 $0.00003707294062500001

Predicción de precio a corto plazo de MetaType para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Con base en los datos de pronóstico actuales, el modelo proyecta una trayectoria del precio a corto plazo para los próximos 30 días. La tabla mostrada a continuación describe los niveles de precio esperados para hoy, mañana, esta semana y un horizonte de 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento May 6, 2026(Hoy) $ 0.000030 0.00%

May 7, 2026(Mañana) $ 0.000030 0.01%

May 13, 2026(Esta Semana) $ 0.000030 0.10%

June 5, 2026(30 Días) $ 0.000030 0.41% Predicción de precio de MetaType (META) para hoy. El precio previsto para META para el May 6, 2026(Hoy) es de $0.000030. Esta estimación se basa en los pronósticos actuales y proporciona una visión rápida de dónde podrían cotizar los precios durante las próximas 24 horas.Obtén más información sobre el precio de META en vivo hoy. Predicción del precio de MetaType (META) para mañana. Para May 7, 2026(Mañana), el precio proyectado para META es de $0.000030, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5%. Esta visión ayuda a enmarcar la línea de base del día siguiente bajo el mismo conjunto de supuestos. Predicción de precio de MetaType (META) para esta semana. Para May 13, 2026(Esta Semana), el precio proyectado para META es de $0.000030, según la misma tasa de crecimiento anual del 5%. Este punto de control semanal resume la dirección esperada para los próximos días bajo un escenario de crecimiento constante. Predicción de precio de MetaType (META) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante hasta June 5, 2026(30 Días), el precio proyectado para META es de $0.000030Esta estimación aplica la misma tasa de crecimiento anual ingresada del 5% para aproximar a dónde podría llegar el precio después de un mes.

Predicción del precio de MetaType a largo plazo: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Basado en módulos de pronóstico de precios a largo plazo, MetaType podría valer $0.000030 en 2026; $0.000032, en 2027; $0.000033, en 2028; $0.000035, en 2029; $0.000037, en 2030, $0.000060 en 2040; y $0.000098 en 2050. Desplázate hacia abajo para ver la tabla completa de objetivos de precios anuales y ROI proyectados para MetaType. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Mes Precio mín. Precio medio Precio máx. ROI May 2026 $ 0.000027 $ 0.000030 $ 0.000033 10.00%

Jun 2026 $ 0.000027 $ 0.000030 $ 0.000033 10.44%

Jul 2026 $ 0.000027 $ 0.000030 $ 0.000033 10.90%

Aug 2026 $ 0.000027 $ 0.000030 $ 0.000033 11.36%

Sep 2026 $ 0.000027 $ 0.000031 $ 0.000034 11.81%

Oct 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 12.27%

Nov 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 12.72%

Dec 2026 $ 0.000028 $ 0.000031 $ 0.000034 13.19%

Factores clave de las previsiones del precio de MetaType

Los factores que pueden afectar las predicciones del precio de MetaType generalmente combinan el sentimiento macroeconómico con impulsores específicos de la moneda. MetaType puede moverse con flujos más amplios por una coyuntura de riesgo activado/desactivado en las criptomonedas, pero las previsiones también dependen de la profundidad de la liquidez, el apoyo de los creadores de mercado y los flujos de grandes holders. La tokenómica (adquisición de derechos, calendarios de desbloqueo, emisiones), las cotizaciones, el crecimiento del ecosistema, la entrega de productos, las asociaciones y las novedades en materia de seguridad o regulatoria pueden cambiar sustancialmente las expectativas e impulsar una revisión de precios más drástica frente a los activos de gran capitalización.

¿Cuánto valdrán tus MetaType en 1 años?

Utiliza nuestra herramienta para predecir el valor futuro de tu inversión en MetaType (META) en los próximos 1 años. Al ingresar el monto de tu inversión y la tasa de crecimiento anual esperada, puedes calcular fácilmente retorno proyectado de tu inversión.

Monto de la inversión $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Año objetivo 2027 Tasa de crecimiento anual % Ganancia proyectada para 2027 $ 50.00 ROI estimado 5.00% Comprar META

Cómo funciona la proyección del precio de MetaType (META) Esta herramienta muestra una trayectoria de precios hipotética para MetaType según la tasa de crecimiento ingresada. Se actualiza al instante en función del precio más reciente. 1. Simulación de rendimiento a corto plazo Ingresa tu cambio esperado en el rendimiento a corto plazo, de 5% (positivo o negativo). Esto te permite simular la volatilidad del mercado y evaluar rápidamente las ganancias o las pérdidas para MetaType bajo diferentes condiciones. 2. Proyección de crecimiento a largo plazo Para la planificación a largo plazo, el sistema aplica una tasa de crecimiento anualizada predeterminada del 5 %. Esto te ayuda a evaluar el potencial de mantener MetaType en escenarios de crecimiento constante del mercado. 3. Cálculo del retorno de la inversión Simplemente ingresa el monto de tu inversión y la tasa de crecimiento anualizada esperada. La calculadora cuantifica al instante tus objetivos de inversión, proyectando el valor futuro de tus holdings de META. 4. Valor estimado y ROI Con base en tus aportes, visualiza instantáneamente el valor total proyectado de los activos y el retorno de la inversión (ROI) en diferentes periodos de tiempo, lo que te brinda un respaldo basado en datos para tu estrategia de holding. Importante: Esta es una calculadora de escenarios, no una predicción garantizada y no debe considerarse asesoramiento financiero.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Cuánto valdrá MetaType en 2026? Basado en la tasa del 5% que ingresaste, esta calculadora proyecta que MetaType valdrá 0.000030 USD en 2026. Esta es una proyección de escenario que se actualiza instantáneamente al cambiar el porcentaje ingresado. No es un pronóstico de mercado garantizado. ¿Cuánto valdrá $1 de MetaType en 2030? Con la tasa del 5% que ingresaste, se proyecta que 1 USD de MetaType a precio de hoy valdrá 1.22 USD para 2030. Esto se calcula aplicando la tasa seleccionada al precio actual a lo largo del tiempo, por lo que cambiar el porcentaje ingresado también cambiará el resultado para 1 USD . ¿Cuánto valdrá 1 MetaType en 2026? Usando la tasa del 5% que ingresaste, el precio proyectado de 1 MetaType para 2026 es de 0.000030 USD . Este número depende completamente de la tasa de entrada, por lo que se ajustará cada vez que cambies la suposición. ¿Cuál será el valor de MetaType en 2040? Para 2040, el resultado es una proyección a largo plazo basada en la tasa del 5% que elegiste. Con ese supuesto, se proyecta que MetaType llegue a 0.000060 USD en 2040. Debido a que esto abarca muchos años, pequeños cambios en el porcentaje de entrada pueden generar resultados muy diferentes; considéralo como un escenario hipotético, no como una certeza. Predicción de precio de MetaType para hoy La cifra de hoy en esta página es el precio de referencia actual ( 0.000030 USD ) más una ruta de proyección basada en la tasa del 5% ingresada. Si cambias el porcentaje, la curva proyectada se actualiza inmediatamente, mientras que el precio en vivo permanece como una instantánea del mercado. Predicción del precio de MetaType para mañana El número de mañana se calcula proyectando tu suposición del 5% sobre una ventana de tiempo más corta a partir del precio actual ( 0.000030 USD ). El valor proyectado que se muestra ( 0.000030 USD ) cambiará si ajustas el porcentaje, porque es un escenario basado en la tasa seleccionada, no una conclusión inmutable sobre el mercado. Predicción del precio de MetaType para las próximas 24 horas La estimación para las próximas 24 horas es una proyección basada en la tasa del 5% que ingresaste y el precio actual ( 0.000030 USD ). Se actualiza dinámicamente cuando cambias el porcentaje y debe leerse como un escenario direccional, ya que los movimientos intradiarios reales pueden ser impulsados por la volatilidad y las noticias. Predicción del precio de MetaType para los próximos días Para los próximos días, la proyección prospectiva continúa aplicando tu suposición del 5% partiendo de 0.000030 USD . Los resultados (como 0.000030 USD ) están destinados a mostrar cómo se desarrolla la tasa elegida a lo largo del tiempo y se actualizarán instantáneamente si cambias el porcentaje. Predicción del precio de MetaType para 2030 El valor en 2030 mostrado es el resultado de aplicar tu suposición del 5% para un periodo de aproximadamente 4 años a partir de hoy. Con esa información, la calculadora proyecta un precio de 0.000037 USD en 2030. Modificar el porcentaje cambia el valor en 2030 inmediatamente. ¿MetaType va a subir o a bajar? A corto plazo, MetaType suele seguir una combinación de sentimiento de mercado, volatilidad y liquidez. Si el impulso se mantiene positivo, el precio puede tender al alza; si la volatilidad se dispara o regresa la aversión al riesgo, el precio puede retroceder. ¿Cuál es la predicción del precio de MetaType para los próximos 30 días? Usando tu suposición del 5% , esta calculadora proyecta un precio de MetaType alrededor de 0.000030 USD durante los próximos 30 días (un cambio aproximado del {{predictionChangePct}} frente al precio actual de 0.000030 USD . La cifra de 30 días se actualiza dinámicamente cuando cambia el porcentaje o el precio de mercado: trátala como un escenario hipotético en lugar de un resultado garantizado, especialmente durante periodos de alta volatilidad. ¿Es MetaType una buena compra en 2026? 5% , la calculadora proyecta un precio de MetaType de alrededor de 0.000030 USD en 2026. Dicho esto, una proyección por sí sola no debería ser la clave para tomar decisiones. Una visión más equilibrada consiste en combinar: Señales técnicas: Fortaleza de la tendencia, volatilidad y riesgo de caída de la acción histórica del precio. Fundamentos: Actividad del ecosistema (usuarios, transacciones, tarifas), impulso de los desarrolladores y factores de demanda reales. Condiciones del mercado: Ciclos de liquidez y el sentimiento cripto en un sentido más amplio. Que MetaType sea una “buena compra” en 2026 depende de tus suposiciones y tu tolerancia al riesgo. Usando tu escenario de, la calculadora proyecta un precio de MetaType de alrededor deen 2026. Dicho esto, una proyección por sí sola no debería ser la clave para tomar decisiones. Una visión más equilibrada consiste en combinar: Si estás considerando ingresar con miras a 2026, considera el pronóstico como un escenario hipotético, no como una garantía, y calcula tu riesgo en consecuencia. Regístrate Ahora

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