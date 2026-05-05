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Adquiere MetaType fácilmente con la guía Cómo comprar META de MEXC. Aprende los métodos de pago disponibles, las monedas fiat compatibles y los pasos seguros para la compra.Adquiere MetaType fácilmente con la guía Cómo comprar META de MEXC. Aprende los métodos de pago disponibles, las monedas fiat compatibles y los pasos seguros para la compra.

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MetaType

Guía para comprar MetaType (META)

MEXC está aquí para ayudarte a dar tu primer paso hacia el conocimiento de las criptomonedas. Explora nuestra guía sobre cómo comprar MetaType (META) en exchanges centralizados como MEXC.

¿Cómo comprar MetaType?

Aprende a comprar MetaType (META) en MEXC fácilmente. Esta guía explica cómo comprar MetaType en MEXC y empezar a operar con MetaType en una plataforma de criptomonedas de confianza para millones de personas.

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 1829 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará MetaType instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar MetaType (META)
MetaType

Precio de MetaType (META)

0.00%

Compra MetaType (META) con tarifas competitivas.

24H Mín
$ 0.0000296
$ 0.0000296$ 0.0000296
24H Máx
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
Cambio de precio (24h)0.00%

¿Por qué comprar MetaType con MEXC?

MEXC es conocido por su fiabilidad, profunda liquidez y diversas selecciones de tokens, lo que nos convierte en una de las mejores plataformas de criptomonedas para comprar MetaType.

Acceso a más de 2,800 tokens, una de las selecciones más amplias disponibles
Los listados de tokens más rápidos entre los exchanges centralizados
Más de 100 métodos de pago para elegir
Las tarifas más bajas en la industria de las criptomonedas
¿Por qué comprar MetaType con MEXC?

Únete a millones de usuarios y compra MetaType con MEXC hoy.

Predicción de precio a corto plazo de MetaType para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días.

Usando un modelo basado en una suposición de interés anual del 5%, este pronóstico proyecta la trayectoria del precio de Bitcoin a corto plazo durante los próximos 30 días. La tabla a continuación muestra los precios esperados para hoy, mañana, esta semana y el horizonte de 30 días. Para un análisis detallado, visita nuestra página de Predicción de Precio deMetaType.

Fecha
Predicción de precios
Crecimiento
  • May 6, 2026(Hoy)
    $ 0.000030
    0.00%
  • May 7, 2026(Mañana)
    $ 0.000030
    0.01%
  • May 13, 2026(Esta Semana)
    $ 0.000030
    0.10%
  • June 5, 2026(30 Días)
    $ 0.000030
    0.41%

Predicción de precio de MetaType (META) para hoy.

El precio previsto para META para el May 6, 2026(Hoy) es de $0.000030. Esta estimación se basa en los pronósticos actuales y proporciona una visión rápida de dónde podrían cotizar los precios durante las próximas 24 horas.Obtén más información sobre el precio de META en vivo hoy.

Predicción del precio de MetaType (META) para mañana.

Para May 7, 2026(Mañana), el precio proyectado para META es de $0.000030, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5%. Esta visión ayuda a enmarcar la línea de base del día siguiente bajo el mismo conjunto de supuestos.

Predicción de precio de MetaType (META) para esta semana.

Para May 13, 2026(Esta Semana), el precio proyectado para META es de $0.000030, según la misma tasa de crecimiento anual del 5%. Este punto de control semanal resume la dirección esperada para los próximos días bajo un escenario de crecimiento constante.

Predicción de precio de MetaType (META) en 30 días.

Mirando 30 días hacia adelante hasta June 5, 2026(30 Días), el precio proyectado para META es de $0.000030Esta estimación aplica la misma tasa de crecimiento anual ingresada del 5% para aproximar a dónde podría llegar el precio después de un mes.

Compre MetaType con más de 100 métodos de pago

MEXC admite más de 100 opciones de pago, lo cual facilita comprar MetaType (META) desde cualquier parte del mundo. Ya sea que prefieras métodos de pago tradicionales o canales de pago locales, encontrarás el método que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Explora diferentes métodos de pago para comprar criptomonedas en MEXC ahora!

Los 3 principales métodos de pago para comprar MetaType

Tarjetas de crédito/débito

Tarjetas de crédito/débito

Compra MetaType al instante con Visa o Mastercard. Es la opción más rápida y segura para quienes compran criptomonedas. Solo requiere una verificación KYC completa.

Transferencias bancarias

Transferencias bancarias

¡Para compras grandes de MetaType, es ideal hacer uso de transferencias bancarias! Ofrece liquidación confiable a través de canales globales como SEPA, SWIFT y redes locales según tu región.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Usa la plataforma P2P de MEXC para comprar MetaType directamente a otros usuarios con tu moneda local preferida. Los fondos se guardan de forma segura en un depósito en garantía y se sólamente se liberan tras la confirmación del pago, generalmente en 30 minutos.

Otras opciones de pago locales

Otras opciones de pago locales

MEXC también admite métodos regionales como PIX, PayNow, GCash y más, según tu país. ¡Compra criptomonedas al instante en 3 sencillos pasos!

Tres formas más de adquirir MetaType fácilmente

Premercado MEXC

Premercado MEXC

Compra o vende MetaType antes de su listado oficial con Operaciones Premercado de MEXC. Esta opción te permite adquirir tokens de forma anticipada, lo cual te da ventaja antes de que se publiquen en el mercado Spot. Además, todas las operaciones están protegidas y se liquidan automáticamente después del listado.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Obtén acceso anticipado a nuevos proyectos de tokens a través de MEXC Launchpad. Al hacer staking de MX o USDT, puedes recibir asignaciones de tokens antes de que salgan al mercado, ¡a menudo a precios muy competitivos!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Completa tareas sencillas en la plataforma para ganar airdrops de MetaType gratis con MEXC Airdrop+. Participa en tareas y desafíos diarios para calificar. Es una forma fácil y gratuita de expandir tu cartera de criptomonedas y descubrir nuevos tokens.

Independientemente del método, tus transacciones están protegidas con protocolos de seguridad multicapa y bloqueo de tipos de cambio en tiempo real. MEXC garantiza que comprar MetaType sea seguro, rápido y accesible.

Dónde comprar MetaType (META)

Quizás te preguntes dónde puedes comprar MetaType (META) fácilmente. Bueno, la respuesta depende de tus preferencias de pago y experiencia de trading. Puedes comprar META en una plataforma de criptomonedas con métodos como tarjeta de crédito, Apple Pay o transferencia bancaria. También puedes comprar META en la cadena a través de un DEX o transacciones P2P.

Intercambios centralizados (CEX): Donde los principiantes comienzan su aventura con las criptomonedas
Exchanges descentralizados (DEX): Para usuarios avanzados que priorizan el control
Plataformas peer-to-peer (P2P): Para usuarios flexibles con gestión de riesgos

Intercambios centralizados (CEX): Donde los principiantes comienzan su aventura con las criptomonedas

Los exchanges centralizados como MEXC suelen ser la solución más sencilla para principiantes. Puedes comprar META directamente con tarjetas de crédito, Apple Pay, transferencias bancarias o stablecoins. Los CEX también ofrecen precios transparentes, seguridad avanzada y acceso a herramientas como gráficos de precios de MetaType en tiempo real e historial de operaciones.

Cómo comprar a través de un CEX:

  1. Paso 1
    Únete a MEXC

    Crea una cuenta y completa la verificación de identidad (KYC).

  2. Paso 2
    Depositar

    Deposita fondos utilizando divisas fiat o criptomonedas.

  3. Paso 3
    Buscar

    Busca META en la sección de trading.

  4. Paso 4
    Operar

    Coloca una orden de compra de límite o a precio de mercado.

Exchanges descentralizados (DEX): Para usuarios avanzados que priorizan el control

También puedes comprar META en exchanges descentralizados si está disponible en la cadena. Los DEX como MEXC DEX+, Uniswap y PancakeSwap permiten el intercambio directo entre billeteras sin intermediarios, aunque tendrás que gestionar aspectos como las tarifas de gas y el deslizamiento.

Cómo comprar a través de un DEX:

  1. Paso 1
    Configurar billetera

    Instala una billetera Web3, como MetaMask, y fondéala con un token base compatible (por ejemplo, ETH o BNB).

  2. Paso 2
    Conectar

    Visita una plataforma DEX y conecta tu billetera.

  3. Paso 3
    Intercambiar

    Busca META y confirma el contrato del token.

  4. Paso 4
    Confirmar operación

    Ingresa el monto, revisa el deslizamiento y aprueba la transacción en la cadena.

Plataformas peer-to-peer (P2P): Para usuarios flexibles con gestión de riesgos

Si buscas comprar META con métodos de pago locales, las plataformas P2P son una excelente opción. El mercado P2P de MEXC te permite comprar criptomonedas directamente a usuarios verificados y admite transferencias bancarias, monederos electrónicos o incluso efectivo.

Cómo comprar vía P2P:

  1. Paso 1
    Obtener MEXC

    Crea una cuenta MEXC gratuita y completa la verificación KYC.

  2. Paso 2
    Ir a P2P

    Visita la sección P2P y selecciona tu moneda local.

  3. Paso 3
    Elegir vendedor

    Elige un vendedor verificado que admita tu método de pago.

  4. Paso 4
    Completar pago

    Paga directamente y la criptomoneda se liberará a tu billetera MEXC luego de la confirmación.

Si buscas el mejor lugar para comprar MetaType (META), plataformas centralizadas como MEXC ofrecen la opción más fácil y segura, especialmente si usas tarjeta de crédito, Apple Pay o moneda fiduciaria. Los DEX ofrecen flexibilidad a los usuarios en la cadena, mientras que el P2P es ideal para quienes necesitan compatibilidad con la moneda local.
Sea cual sea tu elección, crea tu cuenta gratuita para comenzar con confianza a utilizar MEXC hoy mismo.

Información de MetaType (META)

MetaType es un proyecto de blockchain innovador diseñado para revolucionar la forma en que se gestionan y transaccionan los activos digitales. Al aprovechar tecnología de vanguardia y principios de diseño innovadores, MetaType tiene como objetivo ofrecer una plataforma escalable, segura y eficiente para una amplia gama de aplicaciones.

Sitio web oficial:https://metatype.one
Whitepaper:https://docs.metatype.one
Explorador de bloques:https://bscscan.com/token/0x627581dbce3DB692A79dF694A4BDe7B9B3F34e33

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LFI/USDT
LienFi
0.00008688
+4.54%
BILL/USDT
BILL/USDT
Billions
0.06245
+31.89%

Compra MetaType con comisiones extremadamente bajas en MEXC

Comprar MetaType (META) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Los 5 mejores pares de trading sin tarifas para comprar

Futuros
Par de TradingPrecioCambio
No Data
Spot
Par de TradingPrecioCambio
No Data

Comienza a comprar MetaType hoy y disfruta de más criptomonedas con menos tarifas.

MetaTypeMetaType Price
$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
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En las últimas 24 horas, los usuarios de MEXC compraron 0.000 META, por un total de 0.000 USDT.

Con mayor liquidez

    Fuente: Datos públicos oficiales de varios exchanges

    Opera MetaType (META) en los mercados de MEXC

    Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MetaType en vivo y opera en directo.

    Pares
    Precio
    Cambio en 24 h
    Volumen en 24 h
    META/USDT
    $0.0000305
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    Considera comprar MetaType (META)

    La inversión inteligente comienza con un plan sólido. Usar una estrategia clara puede ayudar a reducir las decisiones emocionales, gestionar el riesgo del mercado y generar confianza con el tiempo.

    Aquí tienes tres estrategias populares sobre cómo comprar MetaType:

    1.Promediación del costo en dólares (DCA)

    Invierte una cantidad fija en META a intervalos regulares, independientemente del precio de mercado. Esto ayuda a mitigar la volatilidad del precio a lo largo del tiempo.

    2.Entrada basada en la tendencia

    Ingresa al mercado cuando META muestre señales de impulso alcista o rompa niveles de resistencia clave. Este enfoque se centra en la confirmación, en lugar de predecir los mínimos exactos.

    3.Compra escalonada

    Coloca múltiples órdenes de compra a diferentes precios. Esto distribuye el riesgo de entrada y te permite participar en varios niveles del mercado.

    Cada estrategia se adapta a diferentes perfiles de riesgo y condiciones de mercado. Siempre investiga por tu cuenta (DYOR) antes de invertir en MetaType o en cualquier criptoactivo.

    Cómo guardar tu MetaType de forma segura

    Después de comprar MetaType (META), el siguiente paso importante es proteger tus activos. Por suerte, almacenar un token es bastante sencillo.

    Opciones de almacenamiento en MEXC:

    Billetera MEXC

    Tus META se almacenan automáticamente en la billetera de tu cuenta MEXC. Los fondos están protegidos con autenticación de dos factores (2FA), cifrado avanzado y almacenamiento en frío.

    Billeteras externas

    También puedes retirar META a una billetera personal para tener control total. Esto incluye billeteras de software (p. ej., MetaMask, Trust Wallet) para acceso diario o billeteras frías (p. ej., Ledger, Trezor) para almacenamiento sin conexión a largo plazo con máxima seguridad.

    Almacenar criptoactivos en una billetera fría mantiene tus claves privadas fuera de línea, lo cual reduce el riesgo de hackeos o ataques de phishing. Es la opción preferida para quienes planean mantenerlas a largo plazo.

    Elige el método que mejor se adapte a tus objetivos. MEXC te ofrece comodidad y control.

    Explorar más sobre MetaType

    Precio de MetaType
    Precio de MetaType

    Conoce más sobre MetaType (META) y sigue su precio en tiempo real con gráficos en vivo, tendencias, datos históricos y más.

    Predicción del precio de MetaType
    Predicción del precio de MetaType

    Explora los pronósticos de META, los análisis técnicos y el sentimiento del mercado para entender mejor hacia dónde podría dirigirse MetaType.

    Conversor MEXC
    Conversor MEXC

    Convierte META al instante a USDT, BTC u otros tokens importantes con la herramienta de conversión de MEXC. Es perfecta para conversiones rápidas con un solo clic, con tipos de cambio claros y sin deslizamiento.

    Cada método está respaldado por los sistemas de seguridad avanzados, el motor de ejecución en tiempo real y el servicio de atención al cliente 24/7 de MEXC, para que puedas vender MetaType con confianza.

    ¿Qué puedes hacer después de comprar tokens de META?

    Una vez que hayas comprado tus criptomonedas, las oportunidades en MEXC son ilimitadas. Tanto si quieres operar en el mercado spot, explorar el trading de futuros o ganar recompensas exclusivas, MEXC ofrece una amplia gama de funciones para mejorar tu experiencia con las criptos.

    • Explora el mercado spot de MEXC

      Explora el mercado spot de MEXC

      Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

      Trading de futuros

      Trading de futuros

      Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

    • MEXC Launchpool

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      Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

      Premercado MEXC

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      Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

    Todas las funciones de MEXC que necesitas están respaldadas por seguridad de primer nivel y soporte 24/7. ¡Explora el último precio de MetaType (META), consulta las próximas predicciones del precio de MetaType o analiza el rendimiento histórico de META hoy mismo!

    Riesgos de los criptoactivos que debes conocer antes de invertir

    Invertir en criptoactivos puede ofrecer un alto potencial de rentabilidad, pero también conlleva riesgos significativos. Es importante comprender estos riesgos antes de comprar MetaType o cualquier otra criptomoneda.

    Riesgos clave del trading a considerar:

    Volatilidad
    Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar drásticamente en períodos cortos, lo que afecta el valor de tu inversión.
    Incertidumbre normativa
    Los cambios en las regulaciones gubernamentales o la falta de protección a los inversores pueden afectar el acceso y la legalidad.
    Riesgo de liquidez
    Algunos tokens pueden tener un volumen de negociación bajo, lo que dificulta comprarlos o venderlos a precios estables.
    Complejidad
    Los sistemas criptos pueden ser difíciles de entender, especialmente para los principiantes, lo cual puede llevar a una mala toma de decisiones.
    Estafas y afirmaciones poco realistas
    Siempre sé cauteloso con las garantías, los regalos falsos y las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
    Riesgo de centralización
    Depender demasiado de un solo activo o categoría puede exponerte a mayores pérdidas.

    Antes de invertir en MetaType, asegúrate hacer tu propia investigación y comprender tanto el proyecto como las condiciones del mercado. Tomar decisiones informadas conduce a mejores resultados. ¡Obtén más información ahora en Pulso cripto de MEXC y consulta el precio de MetaType (META) hoy mismo!

    Preguntas Frecuentes (FAQ)

      1. ¿Cómo puedo comprar MetaType ahora mismo?

    • Para comprar META ahora mismo, simplemente regístrate para obtener una cuenta MEXC gratuita y deposita USDT o fiat; luego, navega al mercado Spot y coloca una orden de compra utilizando el precio de mercado o un precio límite.

      • 2. ¿Dónde puedo comprar MetaType en España?

    • Puedes comprar MetaType en plataformas de criptomonedas, como MEXC, donde puedes usar moneda fiat o USD para comprar META. Nuestra plataforma ofrece liquidez profunda, tarifas ultrabajas, ejecución rápida y rampas de acceso fluidas de fiat a criptomonedas, todo respaldado por un almacenamiento seguro de los activos.

      • 3. ¿A cuánto equivale 1 META en USDT?

    • El precio de 1 META en USDT fluctúa con el mercado. En este momento, 1 META = -- USDT. Visita la página del precio de META en MEXC para consultar el tipo de cambio actualizado, gráficos y análisis del mercado en tiempo real.

      • 4. ¿Qué métodos de pago puedo utilizar para comprar MetaType en España?

    • En MEXC, puedes comprar META con tarjetas de crédito/débito, Apple Pay, transferencias bancarias, transacciones P2P o depósitos de stablecoins. Esta flexibilidad facilita enormemente la compra de MetaType con tarjeta de crédito o Apple Pay.

      • 5. ¿Necesito KYC para comprar MetaType?

    • Sí, MEXC requiere verificación KYC (verificación de identidad) para acceder a opciones de pago fiat, como tarjetas de crédito o depósitos bancarios. Además, dicha verificación mejora la seguridad de la plataforma y facilita el cumplimiento normativo.

      • 6. ¿Cuánto tiempo se tarda en comprar MetaType con una tarjeta de crédito en España?

    • Las compras con tarjetas de crédito o Apple Pay en MEXC suelen ser casi instantáneas: los fondos llegan a tu cuenta inmediatamente o en unos minutos, por lo que puedes operar con MetaType de inmediato.

      • 7. ¿Puedo almacenar META en MEXC después de comprarlo en España?

    • ¡Sí! Una vez que compres META, permanecerá en tu billetera MEXC, protegida con cifrado multicapa, autenticación de dos factores (2FA), listas blancas de retiro y respaldo en frío.

      • 8. ¿META está disponible en plataformas DEX como Uniswap?

    • Si META está basado en Ethereum o en otras cadenas compatibles, podría ser negociable en plataformas DEX como Uniswap o PancakeSwap. Esto requiere gestionar billeteras, tarifas de gas y deslizamiento.

      • 9. ¿Puedo usar Apple Pay para comprar META?

    • Sí, si es compatible en tu país/región, MEXC permite comprar MetaType con Apple Pay. Es una forma rápida, segura y cómoda de ingresar fondos en tu cuenta desde tu dispositivo móvil.

      • 10. ¿Por qué los precios son diferentes entre plataformas CEX, DEX y P2P?

    • Los precios varían según la liquidez, las tarifas, el spread y la demanda de los usuarios. Los CEX como MEXC suelen ofrecer spreads ajustados, mientras que los DEX y las plataformas P2P pueden incluir primas o deslizamientos.

      • 11. ¿Qué debo hacer si tengo problemas al comprar MetaType en MEXC?

    • Si tienes algún problema al comprar MetaType, comunícate de inmediato con el equipo de servicio al cliente de MEXC. Proporciona detalles del problema y te ayudarán a verificarlo y resolverlo.

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    Varias Formas de Operar MetaType en Spot y Futuros

    Tras registrarte en MEXC y comprar con éxito su primer token USDT o META, puedes empezar el trading de MetaType en spot, o en futuros para obtener mayores rendimientos.

    META/USDT
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