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El precio actual de LIBRE hoy es -- EUR. La capitalización de mercado de LIBRE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de LIBRE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de LIBRE hoy es -- EUR. La capitalización de mercado de LIBRE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de LIBRE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de LIBRE(LIBRE)

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Última actualización de la página: 2026-08-12 07:53:38 (UTC+8)

Precio de LIBRE hoy

El precio actual de LIBRE (LIBRE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIBRE a EUR es -- por LIBRE.

LIBRE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LIBRE. Durante las últimas 24 horas, LIBRE cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LIBRE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LIBRE (LIBRE)

--
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€ 0.00
€ 0.00€ 0.00

--
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--
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La capitalización de mercado actual de LIBRE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIBRE es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de LIBRE EUR

Rango de precios en 24 horas:
--
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24H Mín
--
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24H Máx

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Historial de precios de LIBRE (LIBRE) en EUR

Siga los cambios de precios de LIBRE para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
No Data
Cambio de precio de LIBRE hoy

Hoy, LIBRE registró un cambio de -- (--), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de LIBRE en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió -- (--), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de LIBRE en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, LIBRE experimentó un cambio de -- (--), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de LIBRE en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió -- (--), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

Predicción de precios para LIBRE

Predicción del precio de LIBRE (LIBRE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de LIBRE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de LIBRE (LIBRE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de LIBRE podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará LIBRE en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de LIBRE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de LIBRE.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre LIBRE

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:53:38 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para LIBRE (LIBRE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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XMR
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Ethereum

ETH
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AI Router Protocol

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AIR

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up

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UPROBINHOOD

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+190.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

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-8.75%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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€0.0126764
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AurumX

AurumX

UMX

€0.1018154
€0.1018154€0.1018154

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Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000385366
€0.000385366€0.000385366

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0060114
€0.0060114€0.0060114

+55.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.61827
€2.61827€2.61827

+25.80%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010664
€0.010664€0.010664

+18.09%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

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