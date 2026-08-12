Precio de CF Large Cap Index hoy

El precio actual de CF Large Cap Index (LCAP) hoy es € 5.259, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LCAP a EUR es € 5.259 por LCAP.

CF Large Cap Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- LCAP. Durante las últimas 24 horas, LCAP cotiza entre € 5.259 (bajo) y € 5.259 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, LCAP experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 0.00.

Información del mercado de CF Large Cap Index (LCAP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 0.00€ 0.00 € 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida € 3.34M€ 3.34M € 3.34M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 634,565 634,565 634,565 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de CF Large Cap Index es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 0.00. El suministro circulante de LCAP es de --, con un suministro total de 634565. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.34M.