Precio de Gram hoy

El precio actual de Gram (GRM) hoy es € 0,0008667, con una variación del 2,25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRM a EUR es € 0,0008667 por GRM.

Gram actualmente está en el puesto #3991 por capitalización de mercado en € 0,00, con un suministro circulante de 0.00 GRM. Durante las últimas 24 horas, GRM cotiza entre € 0,000824 (bajo) y € 0,0008716 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,2266521165226374664, mientras que el mínimo histórico fue € 0,000003391201536.

En el corto plazo, GRM experimentó un cambio de -0,22% en la última hora y de -3,75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.55K.

Información del mercado de Gram (GRM)

Puesto No.3991 Cap de mercado € 0,00€ 0,00 € 0,00 Volumen (24H) € 56.55K€ 56.55K € 56.55K Cap. de mercado totalmente diluida € 4,33M€ 4,33M € 4,33M Suministro de Circulación 0,00 0,00 0,00 Suministro máx. 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Suministro total 2.456.041.797 2.456.041.797 2.456.041.797 Tasa de circulación 0,00% Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de Gram es de € 0,00, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.55K. El suministro circulante de GRM es de 0.00, con un suministro total de 2456041797. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4,33M.