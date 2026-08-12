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El precio actual de Data Ownership hoy es 0,0005888 EUR. La capitalización de mercado de DOP2 es 0 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DOP2 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Data Ownership hoy es 0,0005888 EUR. La capitalización de mercado de DOP2 es 0 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de DOP2 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de DOP2

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Precio de Data Ownership(DOP2)

Precio en vivo de 1 DOP2 en EUR:

€0,000506368
€0,000506368€0,000506368
+1.37%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Data Ownership (DOP2)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:10:43 (UTC+8)

Precio de Data Ownership hoy

El precio actual de Data Ownership (DOP2) hoy es € 0,0005888, con una variación del 1,37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOP2 a EUR es € 0,0005888 por DOP2.

Data Ownership actualmente está en el puesto #3909 por capitalización de mercado en € 0,00, con un suministro circulante de 0.00 DOP2. Durante las últimas 24 horas, DOP2 cotiza entre € 0,0005803 (bajo) y € 0,0005933 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,098335357118484029, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0012704980370667108.

En el corto plazo, DOP2 experimentó un cambio de +0,05% en la última hora y de -9,91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 89.89K.

Información del mercado de Data Ownership (DOP2)

No.3909

€ 0,00
€ 0,00€ 0,00

€ 89.89K
€ 89.89K€ 89.89K

€ 12,24M
€ 12,24M€ 12,24M

0,00
0,00 0,00

20 793 255 250,60114809
20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809

ETH

La capitalización de mercado actual de Data Ownership es de € 0,00, con un volumen de trading en 24 horas de € 89.89K. El suministro circulante de DOP2 es de 0.00, con un suministro total de 20793255250.60114809. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 12,24M.

Historial de precios de Data Ownership EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0,0005803
€ 0,0005803€ 0,0005803
24H Mín
€ 0,0005933
€ 0,0005933€ 0,0005933
24H Máx

€ 0,0005803
€ 0,0005803€ 0,0005803

€ 0,0005933
€ 0,0005933€ 0,0005933

€ 0,098335357118484029
€ 0,098335357118484029€ 0,098335357118484029

€ 0,0012704980370667108
€ 0,0012704980370667108€ 0,0012704980370667108

+0,05%

+1,37%

-9,91%

-9,91%

Historial de precios de Data Ownership (DOP2) en EUR

Siga los cambios de precios de Data Ownership para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0,000006843+1,37%
30 Días€ -0,0003532-37,50%
60 Días€ -0,0009282-61,19%
90 Días€ -0,0023382-79,89%
Cambio de precio de Data Ownership hoy

Hoy, DOP2 registró un cambio de € +0,000006843 (+1,37%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Data Ownership en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0,0003532 (-37,50%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Data Ownership en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DOP2 experimentó un cambio de € -0,0009282 (-61,19%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Data Ownership en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0,0023382 (-79,89%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Data Ownership (DOP2)?

Consulta la página Historial de precios de Data Ownership ahora.

Análisis de Data Ownership

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Data Ownership, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué factores influyen en los precios de Data Ownership?

Los precios del Protocolo de Propiedad de Datos (DOP2) están influenciados por varios factores clave:

1. La demanda del mercado por soluciones de privacidad de datos
2. La tasa de adopción por parte de empresas e individuos
3. La utilidad del token dentro del ecosistema
4. El sentimiento general del mercado de criptomonedas
5. Los desarrollos regulatorios en torno a la protección de datos
6. La competencia de proyectos similares enfocados en la privacidad
7. Las actualizaciones tecnológicas y las mejoras en la plataforma
8. El volumen de operaciones y la liquidez
9. Los anuncios de alianzas estratégicas
10. El apetito general de los inversores por el riesgo

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Data Ownership hoy?

La gente quiere conocer el precio del DOP2 hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar los momentos óptimos para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado. Los precios en tiempo real ayudan a los traders a aprovechar las oportunidades.

Predicción de precios para Data Ownership

Predicción del precio de Data Ownership (DOP2) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de DOP2 en 2030 es de € --, con un 0,00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Data Ownership (DOP2) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Data Ownership podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Data Ownership en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de DOP2 para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Data Ownership.

Cómo comprar e invertir Data Ownership en España

¿Listo para empezar con Data Ownership? Comprar DOP2 es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Data Ownership. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Data Ownership (DOP2).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 0,00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Data Ownership instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Data Ownership (DOP2)

¿Qué puedes hacer con Data Ownership?

Poseer Data Ownership te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Data Ownership (DOP2) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Data Ownership (DOP2)

El Data Ownership Protocol permite a las empresas transferir activos digitales con confianza. Los pagos superan la verificación KYT, se mantienen confidenciales en la cadena y generan pruebas de auditoría instantáneas. Desde la nómina hasta la tesorería, los equipos obtienen privacidad y cumplimiento normativo, todo desde un panel intuitivo.

Data Ownership Recurso

Para conocer Data Ownership más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Data Ownership
Explorador de bloques

Categoría :

Ethereum Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Data Ownership

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:10:43 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Data Ownership (DOP2)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Data Ownership

DOP2 USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de DOP2 con apalancamiento. Explora el trading de futuros DOP2USDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Data Ownership (DOP2) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Data Ownership en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DOP2/USDT
€0,000505508
€0,000505508€0,000505508
+1,20%
155.53M (USDT)

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AIR

€0,00000
€0,00000€0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

€0,250432
€0,250432€0,250432

+191,20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0,3336284
€0,3336284€0,3336284

-8,96%

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€0,0127624
€0,0127624€0,0127624

-19,56%

AurumX

AurumX

UMX

€0,1066142
€0,1066142€0,1066142

-29,07%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0,00040076
€0,00040076€0,00040076

+75,84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0,0058566
€0,0058566€0,0058566

+51,33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2,506728
€2,506728€2,506728

+20,44%

Aether Network

Aether Network

AET

€0,010406
€0,010406€0,010406

+15,23%

Myros

Myros

MY

€0,009718
€0,009718€0,009718

+10,78%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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DOP2
DOP2
EUR
EUR

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