Precio de Data Ownership hoy

El precio actual de Data Ownership (DOP2) hoy es € 0,0005888, con una variación del 1,37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOP2 a EUR es € 0,0005888 por DOP2.

Data Ownership actualmente está en el puesto #3909 por capitalización de mercado en € 0,00, con un suministro circulante de 0.00 DOP2. Durante las últimas 24 horas, DOP2 cotiza entre € 0,0005803 (bajo) y € 0,0005933 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,098335357118484029, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0012704980370667108.

En el corto plazo, DOP2 experimentó un cambio de +0,05% en la última hora y de -9,91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 89.89K.

Información del mercado de Data Ownership (DOP2)

Puesto No.3909 Cap de mercado € 0,00€ 0,00 € 0,00 Volumen (24H) € 89.89K€ 89.89K € 89.89K Cap. de mercado totalmente diluida € 12,24M€ 12,24M € 12,24M Suministro de Circulación 0,00 0,00 0,00 Suministro total 20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Data Ownership es de € 0,00, con un volumen de trading en 24 horas de € 89.89K. El suministro circulante de DOP2 es de 0.00, con un suministro total de 20793255250.60114809. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 12,24M.