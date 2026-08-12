Precio de Doom hoy

El precio actual de Doom (DOOM) hoy es € 0.0004812, con una variación del 16.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOOM a EUR es € 0.0004812 por DOOM.

Doom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DOOM. Durante las últimas 24 horas, DOOM cotiza entre € 0.0004512 (bajo) y € 0.0006734 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DOOM experimentó un cambio de -0.97% en la última hora y de -83.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.51K.

Información del mercado de Doom (DOOM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 70.51K€ 70.51K € 70.51K Cap. de mercado totalmente diluida € 466.81K€ 466.81K € 466.81K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 970,100,000 970,100,000 970,100,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Doom es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.51K. El suministro circulante de DOOM es de --, con un suministro total de 970100000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 466.81K.