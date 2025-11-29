Precio de Contentos hoy

El precio actual de Contentos (COS) hoy es $ 0.001534, con una variación del 1.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COS a USD es $ 0.001534 por COS.

Contentos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- COS. Durante las últimas 24 horas, COS cotiza entre $ 0.001512 (bajo) y $ 0.00158 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, COS experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +5.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 62.94K.

Información del mercado de Contentos (COS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 62.94K$ 62.94K $ 62.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.19M$ 15.19M $ 15.19M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Contentos es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 62.94K. El suministro circulante de COS es de --, con un suministro total de 9900474904. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.19M.