Precio de Robinhood Dog hoy

El precio actual de Robinhood Dog (BRODIE) hoy es € 0.0010527, con una variación del 23.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRODIE a EUR es € 0.0010527 por BRODIE.

Robinhood Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BRODIE. Durante las últimas 24 horas, BRODIE cotiza entre € 0.0008086 (bajo) y € 0.0015764 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BRODIE experimentó un cambio de -2.72% en la última hora y de +135.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 79.83K.

Información del mercado de Robinhood Dog (BRODIE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 79.83K€ 79.83K € 79.83K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.05M€ 1.05M € 1.05M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Robinhood Dog es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 79.83K. El suministro circulante de BRODIE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.05M.