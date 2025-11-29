Precio de BNBHOLDER hoy

El precio actual de BNBHOLDER (BNBHOLDER) hoy es $ 0.006113, con una variación del 7.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBHOLDER a USD es $ 0.006113 por BNBHOLDER.

BNBHOLDER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BNBHOLDER. Durante las últimas 24 horas, BNBHOLDER cotiza entre $ 0.004533 (bajo) y $ 0.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BNBHOLDER experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +291.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 148.89K.

Información del mercado de BNBHOLDER (BNBHOLDER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 148.89K$ 148.89K $ 148.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BNBHOLDER es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 148.89K. El suministro circulante de BNBHOLDER es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.11M.