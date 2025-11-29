Precio de Aster Inu hoy

El precio actual de Aster Inu (ASTERINU) hoy es $ 0.000187, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTERINU a USD es $ 0.000187 por ASTERINU.

Aster Inu actualmente está en el puesto #2855 por capitalización de mercado en $ 185.13K, con un suministro circulante de 990.00M ASTERINU. Durante las últimas 24 horas, ASTERINU cotiza entre $ 0.000172 (bajo) y $ 0.00019 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.008002267526781424, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000160174110784358.

En el corto plazo, ASTERINU experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +10.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.28K.

Información del mercado de Aster Inu (ASTERINU)

Puesto No.2855 Cap de mercado $ 185.13K$ 185.13K $ 185.13K Volumen (24H) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 187.00K$ 187.00K $ 187.00K Suministro de Circulación 990.00M 990.00M 990.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 98.99% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Aster Inu es de $ 185.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.28K. El suministro circulante de ASTERINU es de 990.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 187.00K.