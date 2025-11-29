Precio de AssetMint hoy

El precio actual de AssetMint (ASSETMINT) hoy es $ 0.00000001038, con una variación del 106.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASSETMINT a USD es $ 0.00000001038 por ASSETMINT.

AssetMint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ASSETMINT. Durante las últimas 24 horas, ASSETMINT cotiza entre $ 0.000000005107 (bajo) y $ 0.000000010894 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ASSETMINT experimentó un cambio de +60.29% en la última hora y de +26.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 634.62K.

Información del mercado de AssetMint (ASSETMINT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 634.62K$ 634.62K $ 634.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.80M$ 21.80M $ 21.80M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AssetMint es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 634.62K. El suministro circulante de ASSETMINT es de --, con un suministro total de 2100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.80M.