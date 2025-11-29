Precio de BALL3 hoy

El precio actual de BALL3 (BCOIN) hoy es $ 0.00038175, con una variación del 49.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCOIN a USD es $ 0.00038175 por BCOIN.

BALL3 actualmente está en el puesto #4548 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 BCOIN. Durante las últimas 24 horas, BCOIN cotiza entre $ 0.00020003 (bajo) y $ 0.001299 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.001895831358367738, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000042946496950566.

En el corto plazo, BCOIN experimentó un cambio de -15.16% en la última hora y de +35.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.53K.

Información del mercado de BALL3 (BCOIN)

Puesto No.4548 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Suministro total 6,666,666,666 6,666,666,666 6,666,666,666 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública BSC

