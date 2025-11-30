Más información de ASSETMINT
Info. de precios de ASSETMINT
¿Qué es ASSETMINT?
Whitepaper de ASSETMINT
Sitio web oficial de ASSETMINT
Tokenomía de ASSETMINT
Pronóstico de precios de ASSETMINT
Historial de ASSETMINT
Guía de compra de ASSETMINT
Conversor de moneda fiat a ASSETMINT
Spot de ASSETMINT
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Tokenómica de AssetMint (ASSETMINT)
Tokenómica y análisis de precio de AssetMint (ASSETMINT)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AssetMint (ASSETMINT), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de AssetMint (ASSETMINT)
AssetMint es una plataforma de tokenización de activos del mundo real (RWA) e infraestructura de cumplimiento normativo. Ofrece una capa de ejecución para la lógica de mapeo de activos, construcción de liquidez, enrutamiento regulatorio y gobernanza vía DAO para activos como bienes raíces, crédito, propiedad intelectual y flujos de ingresos. El sistema integra cumplimiento programable y un modelo de liquidez de dos niveles (AMM + ejecución profesional) para admitir múltiples tipos de activos en distintas jurisdicciones.
Tokenómica de AssetMint (ASSETMINT): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de AssetMint (ASSETMINT) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens ASSETMINT que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens ASSETMINT que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de ASSETMINT ¡explora el precio en vivo del token ASSETMINT!
Cómo comprar ASSETMINT
¿Interesado en agregar AssetMint (ASSETMINT) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar ASSETMINT, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de AssetMint (ASSETMINT)
Analizar el historial de precios de ASSETMINT ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de ASSETMINT
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ASSETMINT? Nuestra página de predicción de precios de ASSETMINT combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
Comprar AssetMint (ASSETMINT)
Monto
1 ASSETMINT = 0.0000 USD
Operar AssetMint (ASSETMINT)
POPULAR
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Volumen TOP
Las criptomonedas con mayor volumen de trading
Recién Añadidos
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Top al alza
Principales criptomonedas al alza en las últimas 24 horas, que todo trader debería tener en cuenta