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Principales tokens de Mercado de juegos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Mercado de juegos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1112
-0.53%
+0.18%
+0.54%
$ 223.40M
$ 662.34K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.004927
-0.56%
-0.30%
+0.61%
$ 3.91M
$ 11.85M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002772
-0.82%
-0.68%
-6.10%
$ 2.75M
$ 15.81M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00881108
-0.72%
-0.02%
-4.07%
$ 1.22M
$ 50.58K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08117
-0.11%
-1.35%
-0.43%
$ 1.05M
$ 678.76K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.73E-6
+0.11%
+2.30%
+1.16%
$ 499.46K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 1.803E-5
-1.58%
+2.80%
+48.64%
$ 78.50K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 7.135E-5
0.00%
-1.90%
+0.21%
$ 71.35K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
0.00%
$ 26.01K
$ 1.92
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.04761
-0.23%
-7.38%
-1.40%
--
$ 2.40M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.05009
-0.06%
+0.16%
+0.12%
--
$ 15.78M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Mercado de juegos y por qué son populares?
Los tokens de Mercado de juegos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 12 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $233.02M.
¿Cuál es el token de Mercado de juegos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Mercado de juegos rastreados en MEXC, HYBUX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.80% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Mercado de juegos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 12 tokens de Mercado de juegos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. IMX, OL, ALU se encuentra entre los tokens populares de Mercado de juegos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Mercado de juegos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Mercado de juegos es de aproximadamente $233.02M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Mercado de juegos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.