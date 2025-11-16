Εξερευνήστε τα tokenomics Fleek (FLK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token FLK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Fleek (FLK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token FLK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!