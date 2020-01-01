Οι Πόντοι πριν την καταχώριση (Pre-Listing Points) αναφέρονται σε έναν ειδικό τύπο συναλλαγών πριν από το άνοιγμα της αγοράς, κατά τις οποίες η ομάδα έργου δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τα tokenomics, π.χ. τον μέγιστο όγκο και άλλες λεπτομέρειες. Αυτά τα token διαπραγματεύονται αρχικά ως πόντοι με βάση έναν προκαθορισμένο μέγιστο όγκο. Μόλις η ομάδα έργου αποκαλύψει επίσημα τα tokenomics, η πλατφόρμα θα προσαρμόσει αναλογικά την ποσότητα και την τιμή των εκτελεσμένων εντολών σας σύμφωνα με τον πραγματικό μέγιστο όγκο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι το συνολικό ποσό της εντολής παραμένει αμετάβλητο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επανεξετάσετε τις προσαρμοσμένες εντολές σας στο επίσημο έργο των συναλλαγών πριν από το άνοιγμα της αγοράς και να προετοιμαστείτε για τον διακανονισμό.