Πώς να πραγματοποιείτε συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς;

1
Δημιουργία εντολής
Επιλέξτε το token που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή [Create Order] και επιλέξτε την καρτέλα Buy]. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ποσότητα και την τιμή για να υποβάλετε εντολή αγοράς.
2
Αντιστοίχιση Εντολών
Περιμένετε μέχρι ένας πωλητής να αντιστοιχήσει την εντολή σας. Μόλις ένας πωλητής αποδεχτεί την εντολή σας, απλώς περιμένετε να λάβετε τα token σας κατά την ώρα διακανονισμού.
3
Διακανονισμός εντολής
Θα λάβετε τα token από τον πωλητή την ώρα του διακανονισμού. Διαφορετικά, η πλατφόρμα θα επιστρέψει το ποσό της εντολής σας και θα καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση.
1
Επιλέξτε Εντολή
Αναζητήστε μια υπάρχουσα εντολή πώλησης στη λειτουργία πριν από το άνοιγμα της αγοράς MEXC που ταιριάζει με την τιμή και ποσότητα token που επιλέξατε.
2
Αντιστοίχιση Εντολών
Ελέγξτε προσεκτικά την ποσότητα και την τιμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή [Buy] και επιβεβαιώστε την αγορά σας.
3
Διακανονισμός εντολής
Αν ο πωλητής ολοκληρώσει τον διακανονισμό εντός του καθορισμένου χρόνου, θα λάβετε τα token που αγοράσατε. Διαφορετικά, η πλατφόρμα θα επιστρέψει το ποσό της εντολής σας και θα καταβάλει την αντίστοιχη αποζημίωση.
1
Δημιουργία εντολής
Επιλέξτε το token που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή [Create Order] και επιλέξτε την καρτέλα [Sell]. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ποσότητα και την τιμή για να υποβάλετε μια εντολή πώλησης. Υποβάλετε την εντολή και πληρώστε το αντίστοιχο ποσό (συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης εγγύησης).
2
Αντιστοίχιση Εντολών
Περιμένετε μέχρι ένας αγοραστής να αντιστοιχήσει την εντολή σας. Μόλις ένας αγοραστής αποδεχτεί την εντολή σας, να είστε έτοιμοι να παραδώσετε τα token εντός της περιόδου διακανονισμού.
3
Διακανονισμός εντολής
Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός Spot σας διαθέτει αρκετά Token για παράδοση πριν από την ώρα διακανονισμού. Διαφορετικά, θα χαθεί η πρόσθετη εγγύηση.
1
Επιλέξτε Εντολή
Αναζητήστε μια υπάρχουσα εντολή αγοράς στη λειτουργία πριν από το άνοιγμα της αγοράς MEXC που ταιριάζει με την τιμή και ποσότητα token που επιλέξατε.
2
Αντιστοίχιση Εντολών
Ελέγξτε προσεκτικά την ποσότητα και την τιμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Sell] και επιβεβαιώστε την πώλησή σας για να πληρώσετε το αντίστοιχο ποσό (συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης εγγύησης).
3
Διακανονισμός εντολής
Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός Spot σας διαθέτει αρκετά Token για παράδοση πριν από την ώρα διακανονισμού. Διαφορετικά, θα χαθεί η πρόσθετη εγγύηση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι είναι οι συναλλαγές πριν από το άνοιγμα της αγοράς;

Η λειτουργία συναλλαγών πριν από το άνοιγμα της αγοράς της MEXC είναι μια ειδική εξωχρηματιστηριακή (OTC) υπηρεσία. .Επιτρέπει στους επενδυτές να πραγματοποιούν συναλλαγές με νέα token κρυπτονομισμάτων πριν αυτά καταχωριστούν επίσημα στο ανταλλακτήριο. Οι αγοραστές και οι πωλητές μπορούν να αντιστοιχίσουν τις συναλλαγές τους επιλέγοντας τις τιμές και τον όγκο που επιθυμούν. Αυτό δίνει στους πρώιμους επενδυτές ένα προβάδισμα.