Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Polyhedra Network (ZKJ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Polyhedra Network (ZKJ) Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Επίσημη ιστοσελίδα: https://polyhedra.network/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Αγοράστε ZKJ τώρα!

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Polyhedra Network (ZKJ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 66.50M $ 66.50M $ 66.50M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 336.69M $ 336.69M $ 336.69M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4 $ 4 $ 4 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1975 $ 0.1975 $ 0.1975 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Polyhedra Network (ZKJ)

Tokenomics Polyhedra Network (ZKJ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Polyhedra Network (ZKJ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZKJ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZKJ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZKJ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZKJ token!

Πώς να Αγοράσετε ZKJ Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Polyhedra Network (ZKJ) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ZKJ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ZKJ στη MEXC τώρα!

Polyhedra Network (ZKJ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ZKJ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ZKJ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ZKJ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ZKJ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ZKJ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ZKJ Token τώρα!

