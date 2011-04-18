XRP (XRP) Tokenomics
Πληροφορίες XRP (XRP)
Το Ripple είναι η βασική νομισματική μονάδα του δικτύου Ripple, η οποία μπορεί να κυκλοφορεί σε ολόκληρο το δίκτυο Ripple. Έχει συνολική προσφορά 100 δισεκατομμυρίων και μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών. Η εταιρεία λειτουργίας του Ripple είναι η Ripple Labs (πρώην OpenCoin). Το νόμισμα Ripple είναι το μοναδικό κοινό νόμισμα στο σύστημα του Ripple. Είναι διαφορετικό από άλλα νομίσματα στο σύστημα. Για παράδειγμα, η CNY και η USD δεν μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω πυλών στο Ripple. Αλλιώς, θα πρέπει να το μετατρέψετε σε CNY του πυλώνα B μέσω εντολής εν αναμονή του συστήματος Ripple. Ωστόσο, το Ripple δεν έχει κανένα τέτοιο περιορισμό. Είναι πανεύκολο στο σύστημα Ripple. Το Ripple (XRP), όπως και το Bitcoin, είναι ψηφιακό νόμισμα βασισμένο στα μαθηματικά και στην κρυπτογραφία. Αλλά αυτό που διαφέρει από το Bitcoin που δεν έχει πραγματική χρησιμότητα είναι ότι το XRP παίζει τον ρόλο της σύνδεσης και διαθέτει λειτουργία εγγύησης ασφάλειας στο σύστημα Ripple. Η εγγύηση ασφάλειας είναι απαραίτητη, καθώς απαιτείται από τον πύλη που συμμετέχει σε αυτό το πρωτόκολλο να κρατά μικρή ποσότητα XRP.
XRP (XRP) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XRP (XRP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token XRP (XRP)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token XRP. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Overview
XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.
- No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Description
|Allocation Details
|Locking/Unlocking Mechanism
|Ripple (the company)
|79.8% allocated to Ripple at genesis
|In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow
|1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022)
|Public/Other
|Remaining supply
|Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives
|No formal vesting; subject to market distribution
- Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.
- Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.
- Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger.
Locking Mechanism
- Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.
- No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance.
Unlocking Time
|Recipient
|Unlock Type
|Granularity
|Start Date
|End Date
|Amount Unlocked per Period
|Ripple
|Cliff
|Monthly
|2017-12-01
|2022-06-01
|1,000,000,000 XRP
- Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|100 billion XRP created at genesis; no further issuance
|Allocation
|Majority to Ripple, remainder to public/partners
|Locking
|55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022)
|Unlocking
|Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow
|Usage
|Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives
|Incentives
|No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships
Additional Notes
- Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.
- Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.
- No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis.
This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.
Tokenomics XRP (XRP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του XRP (XRP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός XRP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα XRP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XRP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XRP token!
Πώς να Αγοράσετε XRP
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε XRP (XRP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς XRP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
XRP (XRP) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XRP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής XRP
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XRP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XRP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.