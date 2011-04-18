XRP (XRP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το XRP (XRP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες XRP (XRP) Το Ripple είναι η βασική νομισματική μονάδα του δικτύου Ripple, η οποία μπορεί να κυκλοφορεί σε ολόκληρο το δίκτυο Ripple. Έχει συνολική προσφορά 100 δισεκατομμυρίων και μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συναλλαγών. Η εταιρεία λειτουργίας του Ripple είναι η Ripple Labs (πρώην OpenCoin). Το νόμισμα Ripple είναι το μοναδικό κοινό νόμισμα στο σύστημα του Ripple. Είναι διαφορετικό από άλλα νομίσματα στο σύστημα. Για παράδειγμα, η CNY και η USD δεν μπορούν να εξαργυρωθούν μέσω πυλών στο Ripple. Αλλιώς, θα πρέπει να το μετατρέψετε σε CNY του πυλώνα B μέσω εντολής εν αναμονή του συστήματος Ripple. Ωστόσο, το Ripple δεν έχει κανένα τέτοιο περιορισμό. Είναι πανεύκολο στο σύστημα Ripple. Το Ripple (XRP), όπως και το Bitcoin, είναι ψηφιακό νόμισμα βασισμένο στα μαθηματικά και στην κρυπτογραφία. Αλλά αυτό που διαφέρει από το Bitcoin που δεν έχει πραγματική χρησιμότητα είναι ότι το XRP παίζει τον ρόλο της σύνδεσης και διαθέτει λειτουργία εγγύησης ασφάλειας στο σύστημα Ripple. Η εγγύηση ασφάλειας είναι απαραίτητη, καθώς απαιτείται από τον πύλη που συμμετέχει σε αυτό το πρωτόκολλο να κρατά μικρή ποσότητα XRP. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xrpl.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf Block Explorer: https://livenet.xrpl.org/ Αγοράστε XRP τώρα!

XRP (XRP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για XRP (XRP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 185.98B $ 185.98B $ 185.98B Συνολική προμήθεια: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 59.42B $ 59.42B $ 59.42B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 313.00B $ 313.00B $ 313.00B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.6642 $ 3.6642 $ 3.6642 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002802350092679262 $ 0.002802350092679262 $ 0.002802350092679262 Τρέχουσα τιμή: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 Μάθετε περισσότερα για την τιμή XRP (XRP)

Σε βάθος δομή Token XRP (XRP) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token XRP. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview XRP is the native token of the XRP Ledger, a blockchain protocol designed for fast, low-cost cross-border payments and central bank digital currency management. Its token economics are distinct from many other cryptocurrencies, with a fixed supply, unique issuance and allocation mechanisms, and a focus on utility within the payments ecosystem. Issuance Mechanism Fixed Supply: XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch.

XRP was created with a fixed supply of 100 billion tokens at genesis. There is no ongoing mining or inflationary issuance; all XRP tokens were created at launch. No Mining or Staking: The XRP Ledger uses a consensus protocol based on Byzantine Fault Tolerance, not Proof-of-Work or Proof-of-Stake, so there is no block reward or staking yield. Allocation Mechanism Allocation Recipient Description Allocation Details Locking/Unlocking Mechanism Ripple (the company) 79.8% allocated to Ripple at genesis In December 2017, 55 billion XRP were placed in escrow 1 billion XRP released per month from escrow (Dec 2017 – June 2022) Public/Other Remaining supply Distributed via sales, partnerships, and ecosystem incentives No formal vesting; subject to market distribution Escrow System: To address concerns about large-scale XRP sales, Ripple placed 55 billion XRP in a series of on-ledger escrows in December 2017. Each month, 1 billion XRP was released from escrow, with unused XRP returned to escrow at the end of each month. This mechanism provided predictability and transparency to the market. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fees: Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time.

Every transaction on the XRP Ledger requires a small amount of XRP as a fee, which is destroyed (burned), reducing the total supply over time. Cross-Border Payments: XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies.

XRP is used as a bridge currency for international payments, enabling fast and cost-effective transfers between different fiat currencies. Ecosystem Incentives: Ripple and other ecosystem participants have used XRP to incentivize partners, liquidity providers, and developers to build on the XRP Ledger. Locking Mechanism Escrow Contracts: The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule.

The primary locking mechanism for XRP was the use of on-chain escrows by Ripple, which locked up a significant portion of the supply and released it on a fixed monthly schedule. No Staking or Protocol-Level Locking: There is no protocol-level staking or locking for network security or governance. Unlocking Time Recipient Unlock Type Granularity Start Date End Date Amount Unlocked per Period Ripple Cliff Monthly 2017-12-01 2022-06-01 1,000,000,000 XRP Escrow Unlocks: From December 2017 to June 2022, 1 billion XRP was unlocked each month from Ripple’s escrow. Any unused XRP was returned to escrow, extending the schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance 100 billion XRP created at genesis; no further issuance Allocation Majority to Ripple, remainder to public/partners Locking 55 billion XRP in escrow (2017), released 1B/month (2017–2022) Unlocking Monthly, 1B XRP from escrow; unused XRP returned to escrow Usage Transaction fees (burned), bridge currency for payments, ecosystem incentives Incentives No mining/staking rewards; incentives via ecosystem grants and partnerships Additional Notes Deflationary Pressure: The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply.

The burning of transaction fees introduces a slight deflationary pressure on the total XRP supply. Transparency: The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics.

The escrow system and on-ledger tracking of unlocks provided transparency and predictability to the market regarding XRP supply dynamics. No Ongoing Unlocks: As of June 2022, the original escrow schedule concluded, but any unused XRP returned to escrow continues to be released on a rolling basis. This structure has made XRP’s token economics relatively transparent and predictable compared to many other digital assets, with a strong focus on utility and liquidity for global payments.

Tokenomics XRP (XRP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του XRP (XRP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XRP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XRP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XRP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XRP token!

Πώς να Αγοράσετε XRP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε XRP (XRP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς XRP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε XRP στη MEXC τώρα!

XRP (XRP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XRP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XRP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής XRP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XRP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XRP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XRP Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!