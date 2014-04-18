Monero (XMR) Tokenomics
Πληροφορίες Monero (XMR)
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero (XMR) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Monero (XMR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Monero (XMR)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token XMR. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:
Issuance Mechanism
|Mechanism
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
|Block Rewards
|Miners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
|Emission Schedule
|- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
|Supply Cap
|No hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate
Allocation Mechanism
|Mechanism
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
|Ongoing Allocation
|All new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
|Community Funding
|Monero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.
Usage and Incentive Mechanism
|Mechanism
|Details
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
|Transaction Fees
|XMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners are incentivized through block rewards and transaction fees.
|No Staking
|Monero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
|No Governance
|XMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.
Locking Mechanism
|Mechanism
|Details
|Transaction Lock
|Monero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
|Network-wide Lock
|No protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.
Unlocking Time
|Mechanism
|Details
|Transaction Unlock
|If a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
|No Vesting
|There are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.
Summary Table
|Aspect
|Mechanism/Details
|Issuance
|PoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
|Allocation
|100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
|Locking
|Optional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
|Unlocking
|Transaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks
Additional Notes
- Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
- Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
- Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.
Tokenomics Monero (XMR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Monero (XMR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός XMR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα XMR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XMR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XMR token!
Πώς να Αγοράσετε XMR
Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Monero (XMR) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς XMR, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή.
Monero (XMR) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XMR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής XMR
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XMR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XMR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.