Monero (XMR) Tokenomics

Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Monero (XMR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.
USD

Πληροφορίες Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Επίσημη ιστοσελίδα:
https://www.getmonero.org/
Whitepaper (Λευκή Βίβλος):
https://github.com/monero-project/research-lab/blob/master/whitepaper/whitepaper.pdf
Block Explorer:
http://moneroblocks.info/

Monero (XMR) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Monero (XMR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς:
$ 4.33B
$ 4.33B
$ 4.33B$ 4.33B
Συνολική προμήθεια:
$ 18.45M
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
$ 18.45M
$ 18.45M
$ 18.45M$ 18.45M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
$ 4.33B
$ 4.33B
$ 4.33B$ 4.33B
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής:
$ 518.22
$ 518.22
$ 518.22$ 518.22
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής:
$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847
Τρέχουσα τιμή:
$ 234.69
$ 234.69$ 234.69

Σε βάθος δομή Token Monero (XMR)

Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token XMR. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.

Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency designed to provide secure, untraceable, and decentralized value transfer. Its token economics are shaped by its unique issuance, allocation, usage, and incentive mechanisms, as well as its approach to locking and unlocking. Below is a comprehensive breakdown:

Issuance Mechanism

MechanismDetails
ConsensusProof-of-Work (PoW) using the RandomX algorithm (ASIC-resistant, CPU-friendly)
Block RewardsMiners receive block rewards and transaction fees for producing blocks
Emission Schedule- Initial emission: Decreasing block rewards over time
- Tail emission: After June 2022, a perpetual block reward of 0.6 XMR per block (every ~2 minutes) ensures ongoing miner incentives and network security. This results in a low, predictable inflation rate (annual expansion <0.87%).
Supply CapNo hard cap; perpetual tail emission ensures continuous supply but at a diminishing rate

Allocation Mechanism

MechanismDetails
Initial AllocationNo pre-mine, no ICO, no founder or team allocation. All XMR is distributed via mining.
Ongoing AllocationAll new XMR is distributed to miners as block rewards and transaction fees.
Community FundingMonero is 100% community-sponsored. Donations are accepted for development and operations. No central treasury or foundation controls token allocation.

Usage and Incentive Mechanism

MechanismDetails
Medium of ExchangeXMR is used for peer-to-peer payments, goods, and services, with privacy by default.
Transaction FeesXMR is used to pay network transaction fees (gas), which are dynamic based on network congestion and transaction size.
Miner IncentivesMiners are incentivized through block rewards and transaction fees.
No StakingMonero does not support staking or liquidity provision mechanisms.
No GovernanceXMR holders do not have voting rights, profit-sharing, or claims on project capital.

Locking Mechanism

MechanismDetails
Transaction LockMonero supports optional transaction-level locking. Senders can specify a lock time, preventing recipients from spending received XMR until the lock expires.
Network-wide LockNo protocol-level staking, vesting, or network-enforced token locks.

Unlocking Time

MechanismDetails
Transaction UnlockIf a transaction is locked, the recipient must wait until the specified block height or time before spending the XMR. The unlock time is visible in the wallet and can be checked using wallet commands.
No VestingThere are no scheduled unlocks, vesting periods, or token release schedules for XMR.

Summary Table

AspectMechanism/Details
IssuancePoW mining, perpetual tail emission (0.6 XMR/block), no hard cap
Allocation100% mined, no pre-mine/ICO, community donations for development
Usage/IncentivesPayments, transaction fees, miner rewards, no staking/governance
LockingOptional transaction-level lock, no protocol-level staking/vesting
UnlockingTransaction-based unlock time, no vesting or scheduled unlocks

Additional Notes

  • Privacy Features: Monero uses ring signatures, stealth addresses, and confidential transactions to ensure privacy and fungibility.
  • Decentralization: The project frequently updates its PoW algorithm to resist ASIC centralization.
  • Transparency: Due to privacy features, on-chain data about address balances and token concentration is intentionally unavailable.

Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and ongoing network security, with a simple and transparent incentive structure focused on mining and usage as a digital currency. There are no complex vesting, staking, or governance mechanisms, and all XMR in circulation is the result of mining and community-driven development.

Tokenomics Monero (XMR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης

Η κατανόηση των tokenomics του Monero (XMR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.

Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:

Συνολική προμήθεια:

Ο μέγιστος αριθμός XMR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.

Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:

Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.

Μέγιστη παροχή:

Το σκληρό όριο για το πόσα XMR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.

FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):

Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.

Ποσοστό πληθωρισμού:

Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.

Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;

Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.

Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.

Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.

Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XMR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XMR token!

Αποποίηση ευθυνών

Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.