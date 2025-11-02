ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Fleek είναι 0.1605 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FLK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FLK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FLK

Πληροφορίες Τιμής FLK

Τι είναι το FLK

Whitepaper FLK

Επίσημος Ιστότοπος FLK

Tokenomics FLK

Προβλέψεις Τιμών FLK

Ιστορικό FLK

Οδηγός Αγοράς FLK

Μετατροπέας νομίσματος FLK-σε-Fiat

Spot FLK

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Fleek Λογότ.

Τιμή Fleek(FLK)

Live Τιμή 1 FLK σε USD

$0.1606
$0.1606$0.1606
-3.65%1D
USD
Fleek (FLK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:55:44 (UTC+8)

Fleek (FLK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.1576
$ 0.1576$ 0.1576
Κατώτ. 24H
$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918
Υψηλ. 24H

$ 0.1576
$ 0.1576$ 0.1576

$ 0.1918
$ 0.1918$ 0.1918

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

-3.20%

-3.65%

-22.51%

-22.51%

Fleek (FLK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.1605. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.1576 και ενός υψηλού $ 0.1918, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLK είναι $ 0.6289933396082115, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.11349214572806128.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLK έχει αλλάξει κατά -3.20% την τελευταία ώρα, -3.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.51% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fleek (FLK) Πληροφορίες αγοράς

No.1631

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

$ 131.95K
$ 131.95K$ 131.95K

$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fleek είναι $ 3.21M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 131.95K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLK είναι 20.00M, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.05M

Fleek (FLK) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Fleek για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.006084-3.65%
30 ημέρες$ -0.0895-35.80%
60 Ημέρες$ -0.0895-35.80%
90 Ημέρες$ -0.0895-35.80%
Fleek Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FLK κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.006084 (-3.65%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Fleek Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0895 (-35.80%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Fleek Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FLK άλλαξε κατά $ -0.0895 (-35.80%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Fleek Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0895 (-35.80%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Fleek (FLK);

Ελέγξτε τώρα τη Fleek σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Fleek (FLK)

The Platform is an AI social platform enabling users to generate and enhance content with AI and share it on social media. It is among the first social platforms that incorporates both AI and blockchain to create unique new social experiences.

Fleek είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Fleekεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFLK τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFleek ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Fleek ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Fleek Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Fleek (FLK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Fleek (FLK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Fleek.

Ελέγξτε την Fleek πρόβλεψη τιμής τώρα!

Fleek (FLK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Fleek (FLK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FLK token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Fleek (FLK)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Fleek? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Fleek στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FLK σε Τοπικά Νομίσματα

1 Fleek(FLK) σε VND
4,223.5575
1 Fleek(FLK) σε AUD
A$0.24396
1 Fleek(FLK) σε GBP
0.12198
1 Fleek(FLK) σε EUR
0.13803
1 Fleek(FLK) σε USD
$0.1605
1 Fleek(FLK) σε MYR
RM0.672495
1 Fleek(FLK) σε TRY
6.741
1 Fleek(FLK) σε JPY
¥24.5565
1 Fleek(FLK) σε ARS
ARS$230.27256
1 Fleek(FLK) σε RUB
12.902595
1 Fleek(FLK) σε INR
14.247585
1 Fleek(FLK) σε IDR
Rp2,674.99893
1 Fleek(FLK) σε PHP
9.419745
1 Fleek(FLK) σε EGP
￡E.7.5435
1 Fleek(FLK) σε BRL
R$0.861885
1 Fleek(FLK) σε CAD
C$0.2247
1 Fleek(FLK) σε BDT
19.55853
1 Fleek(FLK) σε NGN
231.93534
1 Fleek(FLK) σε COP
$617.307075
1 Fleek(FLK) σε ZAR
R.2.787885
1 Fleek(FLK) σε UAH
6.707295
1 Fleek(FLK) σε TZS
T.Sh.393.38229
1 Fleek(FLK) σε VES
Bs35.4705
1 Fleek(FLK) σε CLP
$150.87
1 Fleek(FLK) σε PKR
Rs45.3252
1 Fleek(FLK) σε KZT
84.74079
1 Fleek(FLK) σε THB
฿5.17131
1 Fleek(FLK) σε TWD
NT$4.941795
1 Fleek(FLK) σε AED
د.إ0.589035
1 Fleek(FLK) σε CHF
Fr0.1284
1 Fleek(FLK) σε HKD
HK$1.247085
1 Fleek(FLK) σε AMD
֏61.21149
1 Fleek(FLK) σε MAD
.د.م1.481415
1 Fleek(FLK) σε MXN
$2.97888
1 Fleek(FLK) σε SAR
ريال0.601875
1 Fleek(FLK) σε ETB
Br24.657615
1 Fleek(FLK) σε KES
KSh20.67882
1 Fleek(FLK) σε JOD
د.أ0.1137945
1 Fleek(FLK) σε PLN
0.59064
1 Fleek(FLK) σε RON
лв0.707805
1 Fleek(FLK) σε SEK
kr1.523145
1 Fleek(FLK) σε BGN
лв0.271245
1 Fleek(FLK) σε HUF
Ft53.64231
1 Fleek(FLK) σε CZK
3.384945
1 Fleek(FLK) σε KWD
د.ك0.0489525
1 Fleek(FLK) σε ILS
0.521625
1 Fleek(FLK) σε BOB
Bs1.105845
1 Fleek(FLK) σε AZN
0.27285
1 Fleek(FLK) σε TJS
SM1.47339
1 Fleek(FLK) σε GEL
0.434955
1 Fleek(FLK) σε AOA
Kz147.112695
1 Fleek(FLK) σε BHD
.د.ب0.0601875
1 Fleek(FLK) σε BMD
$0.1605
1 Fleek(FLK) σε DKK
kr1.038435
1 Fleek(FLK) σε HNL
L4.20831
1 Fleek(FLK) σε MUR
7.34127
1 Fleek(FLK) σε NAD
$2.775045
1 Fleek(FLK) σε NOK
kr1.62426
1 Fleek(FLK) σε NZD
$0.27927
1 Fleek(FLK) σε PAB
B/.0.1605
1 Fleek(FLK) σε PGK
K0.6741
1 Fleek(FLK) σε QAR
ر.ق0.582615
1 Fleek(FLK) σε RSD
дин.16.22013
1 Fleek(FLK) σε UZS
soʻm1,910.71398
1 Fleek(FLK) σε ALL
L13.400145
1 Fleek(FLK) σε ANG
ƒ0.287295
1 Fleek(FLK) σε AWG
ƒ0.287295
1 Fleek(FLK) σε BBD
$0.321
1 Fleek(FLK) σε BAM
KM0.26964
1 Fleek(FLK) σε BIF
Fr469.1415
1 Fleek(FLK) σε BND
$0.207045
1 Fleek(FLK) σε BSD
$0.1605
1 Fleek(FLK) σε JMD
$25.688025
1 Fleek(FLK) σε KHR
642
1 Fleek(FLK) σε KMF
Fr68.373
1 Fleek(FLK) σε LAK
3,489.130365
1 Fleek(FLK) σε LKR
රු48.72459
1 Fleek(FLK) σε MDL
L2.723685
1 Fleek(FLK) σε MGA
Ar719.73015
1 Fleek(FLK) σε MOP
P1.28079
1 Fleek(FLK) σε MVR
2.45565
1 Fleek(FLK) σε MWK
MK277.68105
1 Fleek(FLK) σε MZN
MT10.25595
1 Fleek(FLK) σε NPR
रु22.70112
1 Fleek(FLK) σε PYG
1,130.241
1 Fleek(FLK) σε RWF
Fr232.5645
1 Fleek(FLK) σε SBD
$1.320915
1 Fleek(FLK) σε SCR
2.34972
1 Fleek(FLK) σε SRD
$6.17925
1 Fleek(FLK) σε SVC
$1.39956
1 Fleek(FLK) σε SZL
L2.775045
1 Fleek(FLK) σε TMT
m0.56175
1 Fleek(FLK) σε TND
د.ت0.472512
1 Fleek(FLK) σε TTD
$1.083375
1 Fleek(FLK) σε UGX
Sh557.256
1 Fleek(FLK) σε XAF
Fr90.6825
1 Fleek(FLK) σε XCD
$0.43335
1 Fleek(FLK) σε XOF
Fr90.6825
1 Fleek(FLK) σε XPF
Fr16.371
1 Fleek(FLK) σε BWP
P2.149095
1 Fleek(FLK) σε BZD
$0.321
1 Fleek(FLK) σε CVE
$15.255525
1 Fleek(FLK) σε DJF
Fr28.4085
1 Fleek(FLK) σε DOP
$10.28163
1 Fleek(FLK) σε DZD
د.ج20.860185
1 Fleek(FLK) σε FJD
$0.367545
1 Fleek(FLK) σε GNF
Fr1,383.51
1 Fleek(FLK) σε GTQ
Q1.22622
1 Fleek(FLK) σε GYD
$33.485115
1 Fleek(FLK) σε ISK
kr19.902

Fleek Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Fleek, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Fleek
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Fleek

Πόσο αξίζει το Fleek (FLK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FLK στο USD είναι 0.1605 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FLK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FLK σε USD είναι $ 0.1605. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Fleek;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FLK είναι $ 3.21M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLK είναι 20.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FLK;
Το FLK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.6289933396082115 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FLK;
Το FLK είχε τιμή ATL ύψους 0.11349214572806128 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FLK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FLK είναι $ 131.95K USD.
Θα ανέβει το FLK υψηλότερα φέτος;
Το FLK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FLK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 23:55:44 (UTC+8)

Fleek (FLK) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

