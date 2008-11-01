Bitcoin (BTC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bitcoin (BTC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bitcoin (BTC) Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό κεφάλαιο και ένα σύστημα πληρωμών που εφευρέθηκε από τον Satoshi Nakamoto, ο οποίος δημοσίευσε ένα σχετικό έγγραφο το 2008 και το κυκλοφόρησε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα το 2009. Το σύστημα παρουσιάζεται ως από άνθρωπο προς άνθρωπο· οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές απευθείας χωρίς ενδιάμεσο. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bitcoin.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Block Explorer: https://blockchain.info/ Αγοράστε BTC τώρα!

Bitcoin (BTC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bitcoin (BTC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.34T $ 2.34T $ 2.34T Συνολική προμήθεια: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 19.91M $ 19.91M $ 19.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.47T $ 2.47T $ 2.47T Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 124,467.78 $ 124,467.78 $ 124,467.78 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04864654 $ 0.04864654 $ 0.04864654 Τρέχουσα τιμή: $ 117,642.24 $ 117,642.24 $ 117,642.24 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bitcoin (BTC)

Σε βάθος δομή Token Bitcoin (BTC) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token BTC. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Issuance Mechanism Bitcoin's issuance is governed by a process called "mining," where new bitcoins are created as rewards for miners who successfully add new blocks to the blockchain. The total supply is capped at 21 million BTC. The issuance rate is programmed to halve approximately every four years (the "halving" event), reducing the number of new bitcoins created and distributed to miners over time. This mechanism ensures a predictable and decreasing supply schedule, ultimately leading to the cessation of new issuance once the cap is reached. Allocation Mechanism All newly issued bitcoins are allocated exclusively to miners as block rewards. There is no pre-mine, team allocation, or foundation reserve. The distribution is entirely based on the competitive process of mining, which is open to anyone with the necessary computational resources. Allocation Table Allocation Description Allocation Recipient Unlock Type Unlock Granularity Unlock Start Date Unlock End Date Incentive given to miners for successfully adding new block to the bitcoin network. Distribution mechanism of 21 million BTC. Block Rewards linear daily 2040-01-30 2044-01-09 Note: The table above reflects the ongoing linear unlocking of block rewards to miners, with the final issuance expected to complete around 2140, but the sample data shows a specific period for illustration. Usage and Incentive Mechanism Usage: Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset.

Bitcoin (BTC) serves as a decentralized, censorship-resistant digital currency. It is used for peer-to-peer payments, store of value, and as a settlement asset. Incentive: The primary incentive mechanism is the block reward, which compensates miners for securing the network and processing transactions. As block rewards decrease over time, transaction fees are expected to become the main incentive for miners. Locking Mechanism Bitcoin does not have a protocol-level token locking mechanism for its native issuance. All newly mined bitcoins are immediately liquid and spendable by the miner who receives them. However, Bitcoin's scripting language allows users to create custom locking scripts (e.g., time locks, multi-signature requirements) for individual transactions, but these are not part of the issuance or allocation process. Unlocking Time There is no vesting or delayed unlocking for newly mined bitcoins; they are available to miners as soon as a block is confirmed. The overall unlocking of the total supply is governed by the block reward schedule, which linearly releases new bitcoins to miners until the 21 million cap is reached, projected to occur around the year 2140. Summary Table Mechanism Details Issuance Mining, block rewards, halving every ~4 years, capped at 21 million BTC Allocation 100% to miners via block rewards Usage Peer-to-peer payments, store of value, settlement asset Incentive Block rewards (decreasing over time), transaction fees Locking No protocol-level locking for issuance; custom scripts possible for transactions Unlocking Immediate for miners; total supply unlocks linearly until ~2140 Bitcoin's token economics are designed for transparency, decentralization, and long-term sustainability, with all incentives and allocations governed by open protocol rules and competitive mining.

Tokenomics Bitcoin (BTC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bitcoin (BTC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BTC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BTC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BTC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BTC token!

Πώς να Αγοράσετε BTC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Bitcoin (BTC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BTC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BTC στη MEXC τώρα!

Bitcoin (BTC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BTC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BTC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BTC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BTC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BTC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BTC Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!