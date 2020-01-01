Alaya AI (AGT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Alaya AI (AGT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Alaya AI (AGT) Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.aialaya.io/#/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Αγοράστε AGT τώρα!

Alaya AI (AGT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Alaya AI (AGT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Συνολική προμήθεια: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 $ 0.004422784568202473 Τρέχουσα τιμή: $ 0.004928 $ 0.004928 $ 0.004928 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Alaya AI (AGT)

Tokenomics Alaya AI (AGT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Alaya AI (AGT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός AGT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα AGT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του AGT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του AGT token!

Alaya AI (AGT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών AGT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών AGT τώρα!

