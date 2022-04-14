THAT (THAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i THAT (THAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

THAT (THAT) Information THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Officiel hjemmeside: https://www.that.website Hvidbog: https://docs.that.global/whitepaper Køb THAT nu!

THAT (THAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for THAT (THAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Samlet udbud $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B Cirkulerende forsyning $ 757.76M $ 757.76M $ 757.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Alle tiders Høj: $ 0.00143329 $ 0.00143329 $ 0.00143329 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00140213 $ 0.00140213 $ 0.00140213 Få mere at vide om THAT (THAT) pris

THAT (THAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for THAT (THAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal THAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange THAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår THAT's tokenomics, kan du udforske THAT tokens live-pris!

THAT Prisprediktion Vil du vide, hvor THAT måske er på vej hen? Vores THAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se THAT Tokens prisprediktion nu!

