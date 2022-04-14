Sora Validator (VAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sora Validator (VAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sora Validator (VAL) Information VAL is the validator reward token for the SORA network, used to reward those that stake XOR as part of the Nominated Proof-of-Stake consensus algorithm. VAL is a deflationary token that gets burned with each transaction on the SORA network. Officiel hjemmeside: https://sora.org/ Køb VAL nu!

Sora Validator (VAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sora Validator (VAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 57.62M $ 57.62M $ 57.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Alle tiders Høj: $ 9.05 $ 9.05 $ 9.05 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.02059526 $ 0.02059526 $ 0.02059526 Få mere at vide om Sora Validator (VAL) pris

Sora Validator (VAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sora Validator (VAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAL's tokenomics, kan du udforske VAL tokens live-pris!

VAL Prisprediktion Vil du vide, hvor VAL måske er på vej hen? Vores VAL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VAL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!