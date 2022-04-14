Murad (MURAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Murad (MURAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Murad (MURAD) Information Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Officiel hjemmeside: https://murad-cto.com Køb MURAD nu!

Murad (MURAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Murad (MURAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 506.44K $ 506.44K $ 506.44K Samlet udbud $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Cirkulerende forsyning $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 506.44K $ 506.44K $ 506.44K Alle tiders Høj: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00050408 $ 0.00050408 $ 0.00050408 Få mere at vide om Murad (MURAD) pris

Murad (MURAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Murad (MURAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MURAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MURAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MURAD's tokenomics, kan du udforske MURAD tokens live-pris!

MURAD Prisprediktion Vil du vide, hvor MURAD måske er på vej hen? Vores MURAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MURAD Tokens prisprediktion nu!

