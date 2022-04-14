Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Deployyyyer (DEPLOY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Deployyyyer (DEPLOY) Information Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Officiel hjemmeside: https://info.deployyyyer.io/ Hvidbog: https://docs.deployyyyer.io/ Køb DEPLOY nu!

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Deployyyyer (DEPLOY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 243.11K $ 243.11K $ 243.11K Samlet udbud $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M Cirkulerende forsyning $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 243.11K $ 243.11K $ 243.11K Alle tiders Høj: $ 0.0045899 $ 0.0045899 $ 0.0045899 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024606 $ 0.00024606 $ 0.00024606 Få mere at vide om Deployyyyer (DEPLOY) pris

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Deployyyyer (DEPLOY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEPLOY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEPLOY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEPLOY's tokenomics, kan du udforske DEPLOY tokens live-pris!

DEPLOY Prisprediktion Vil du vide, hvor DEPLOY måske er på vej hen? Vores DEPLOY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEPLOY Tokens prisprediktion nu!

