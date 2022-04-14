CHIPI (CHIPI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHIPI (CHIPI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHIPI (CHIPI) Information Chipi Chipi Chapa Chapa is a memorable chorus from the song "Dubidubidu" by Christell, which achieved meme popularity online in late 2023 after a Boykisser animation using it went viral. In December 2023, the chorus achieved viral popularity on TikTok as it was combined with videos of animals dancing. Officiel hjemmeside: https://www.chipi.xyz Køb CHIPI nu!

CHIPI (CHIPI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHIPI (CHIPI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.91K $ 101.91K $ 101.91K Samlet udbud $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Cirkulerende forsyning $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.91K $ 101.91K $ 101.91K Alle tiders Høj: $ 0.00471579 $ 0.00471579 $ 0.00471579 Alle tiders Lav: $ 0.00004639 $ 0.00004639 $ 0.00004639 Nuværende pris: $ 0.00010194 $ 0.00010194 $ 0.00010194 Få mere at vide om CHIPI (CHIPI) pris

CHIPI (CHIPI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHIPI (CHIPI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHIPI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHIPI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHIPI's tokenomics, kan du udforske CHIPI tokens live-pris!

CHIPI Prisprediktion Vil du vide, hvor CHIPI måske er på vej hen? Vores CHIPI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHIPI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!