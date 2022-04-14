BlockchainSpace (GUILD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlockchainSpace (GUILD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlockchainSpace (GUILD) Information BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes. Officiel hjemmeside: https://www.blockchainspace.asia/

BlockchainSpace (GUILD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlockchainSpace (GUILD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 455.49M $ 455.49M $ 455.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.23M $ 9.23M $ 9.23M Alle tiders Høj: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00923092 $ 0.00923092 $ 0.00923092 Få mere at vide om BlockchainSpace (GUILD) pris

BlockchainSpace (GUILD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlockchainSpace (GUILD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUILD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUILD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUILD's tokenomics, kan du udforske GUILD tokens live-pris!

