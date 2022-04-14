Zircuit (ZRC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Zircuit (ZRC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Zircuit (ZRC) Information Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking. Officiel hjemmeside: https://www.zircuit.com/ Hvidbog: https://docs.zircuit.com/ Block Explorer: https://explorer.zircuit.com/ Køb ZRC nu!

Zircuit (ZRC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Zircuit (ZRC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.57M $ 68.57M $ 68.57M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.1254 $ 0.1254 $ 0.1254 Alle tiders Lav: $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 $ 0.019478681265594527 Nuværende pris: $ 0.03124 $ 0.03124 $ 0.03124 Få mere at vide om Zircuit (ZRC) pris

Zircuit (ZRC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Zircuit (ZRC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZRC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZRC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZRC's tokenomics, kan du udforske ZRC tokens live-pris!

Zircuit (ZRC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZRC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZRC prishistorikken nu!

ZRC Prisprediktion Vil du vide, hvor ZRC måske er på vej hen? Vores ZRC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZRC Tokens prisprediktion nu!

