Anoma (XAN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Anoma (XAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:54:48 (UTC+8)
USD

Anoma (XAN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Anoma (XAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 69.08M
Samlet udbud
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 2.50B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 276.30M
Alle tiders Høj:
$ 0.2834
Alle tiders Lav:
$ 0.02529599016007131
Nuværende pris:
$ 0.02763
Anoma (XAN) Information

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Officiel hjemmeside:
https://anoma.net/
Hvidbog:
https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

Anoma (XAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Anoma (XAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XAN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XAN's tokenomics, kan du udforske XAN tokens live-pris!

Sådan køber du XAN

Er du interesseret i at tilføje Anoma (XAN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XAN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Anoma (XAN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for XAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XAN Prisprediktion

Vil du vide, hvor XAN måske er på vej hen? Vores XAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

