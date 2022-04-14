Chainbase (C) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chainbase (C), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chainbase (C) Information Chainbase is building the Hyperdata Network for AI — a foundational layer for the DataFi era. We transform fragmented onchain signals into structured, verifiable, and AI-ready data, enabling permissionless coordination between agents, apps, and humans. With over 500 billion+ data calls, a vibrant community of 20,000+ developers, and 8,000+ project integrations, Chainbase powers a decentralized data economy where data becomes capital: composable, monetizable, and open to all. Officiel hjemmeside: https://chainbase.com/ Hvidbog: https://github.com/chainbase-labs/chainbase-docs/blob/main/pdf/Chainbase_litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xba12bc7b210e61e5d3110b997a63ea216e0e18f7

Chainbase (C) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chainbase (C), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.23802 $ 0.23802 $ 0.23802 Få mere at vide om Chainbase (C) pris

Chainbase (C) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chainbase (C) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal C tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange C tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår C's tokenomics, kan du udforske C tokens live-pris!

Sådan køber du C Er du interesseret i at tilføje Chainbase (C) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe C, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber C på MEXC nu!

Chainbase (C) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for C hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk C prishistorikken nu!

C Prisprediktion Vil du vide, hvor C måske er på vej hen? Vores C prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se C Tokens prisprediktion nu!

