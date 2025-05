ZRC

Zircuit: Where innovation meets security, designed for everyone. Zircuit offers developers powerful features while giving users peace of mind. Designed by a team of web3 security veterans and PhDs, Zircuit combines high performance with unmatched security. Experience the safest chain for DeFi and staking.

RangNo.486

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%1,07

Cirkulationsforsyning1.491.598.748

Max Udbud0

Samlet Udbud10.000.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.13791262726629366,2024-11-25

Laveste pris0.022540879270513445,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

