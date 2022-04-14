Centrifuge (CFG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Centrifuge (CFG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Centrifuge (CFG) Information Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution. Officiel hjemmeside: https://centrifuge.io/ Hvidbog: https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94 Køb CFG nu!

Centrifuge (CFG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Centrifuge (CFG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 179.92M $ 179.92M $ 179.92M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 563.66M $ 563.66M $ 563.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.3792 $ 0.3792 $ 0.3792 Alle tiders Lav: $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 $ 0.10013255729049877 Nuværende pris: $ 0.3192 $ 0.3192 $ 0.3192 Få mere at vide om Centrifuge (CFG) pris

Centrifuge (CFG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Centrifuge (CFG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CFG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CFG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CFG's tokenomics, kan du udforske CFG tokens live-pris!

Sådan køber du CFG Er du interesseret i at tilføje Centrifuge (CFG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe CFG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber CFG på MEXC nu!

Centrifuge (CFG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for CFG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk CFG prishistorikken nu!

CFG Prisprediktion Vil du vide, hvor CFG måske er på vej hen? Vores CFG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CFG Tokens prisprediktion nu!

