Pepe (PEPE) Information Pepe er træt af at se alle lege varm kartoffel med de endeløse derivative Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu coins. Inuerne har haft deres dag. Det er tid til, at den mest genkendelige meme i verden tager sin plads som kongen af memes. Pepe er her for at gøre memecoins store igen. Lanceringen skete i smug uden forsalg, nul skatter, LP brændt og kontrakten er trukket tilbage. $ PEPE er en mønt for folket, for altid. Drevet af ren memetisk kraft, lad $ PEPE vise dig vejen. I Lord Kek stoler vi. Officiel hjemmeside: https://www.pepe.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Køb PEPE nu!

Pepe (PEPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pepe (PEPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.65B $ 4.65B $ 4.65B Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.65B $ 4.65B $ 4.65B Alle tiders Høj: $ 0.00002837 $ 0.00002837 $ 0.00002837 Alle tiders Lav: $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 $ 0.000000000010627701 Nuværende pris: $ 0.00001106 $ 0.00001106 $ 0.00001106 Få mere at vide om Pepe (PEPE) pris

Dybdegående Token-struktur af Pepe (PEPE) Dyk dybere ned i, hvordan PEPE tokens udstedes, tildeles og låses op. Dette afsnit fremhæver de vigtigste aspekter af tokenets økonomiske struktur: nytteværdi, incitamenter og optjening. Overview PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract. Issuance Mechanism Type: Fixed supply, no inflation or further minting.

Fixed supply, no inflation or further minting. Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.

The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023. Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum. Allocation Mechanism Allocation Group Allocation Recipient Amount (PEPE) % of Total Supply Unlock Type Unlock Date Community/Incentives Community 420,690,000,000,000 100% Cliff 2023-04-17 Uniswap v3 Liquidity Uniswap Pool ~39,166,000,000,000 10% Instant 2023-04-17 CEX/Bridges/Liquidity Reserve Address ~29,030,000,000,000 6.9% Instant 2023-04-17 No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.

No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors. No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.

PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued. No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.

There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE. No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.

PEPE does not confer voting rights or governance power. No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project. Locking and Unlocking Mechanism No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.

All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks. Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.

Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer. Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable. Token Distribution and Concentration Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.

As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders. On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains. Summary Table Metric Value Total Supply 420,690,000,000,000 PEPE Initial Mint Date 2023-04-17 Team/Advisor Allocation 0% Fundraising None Staking/Yield None Governance None Locking/Vesting None Contract Ownership Renounced Major Use Meme/Entertainment Top 10 Holder Concentration ~41% Key Takeaways PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.

with no utility, yield, or governance features. All tokens were unlocked at launch ; there are no vesting or lockup mechanisms.

; there are no vesting or lockup mechanisms. No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.

are provided to holders beyond speculative trading. Token contract is immutable and liquidity is permanently locked. This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Pepe (PEPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pepe (PEPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEPE's tokenomics, kan du udforske PEPE tokens live-pris!

