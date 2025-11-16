XPIN Network (XPIN) Tokenomics

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i XPIN Network (XPIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:43:29 (UTC+8)
XPIN Network (XPIN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XPIN Network (XPIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 53.04M
Samlet udbud
$ 100.00B
Cirkulerende forsyning
$ 17.51B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 302.97M
Alle tiders Høj:
$ 0.0104083
Alle tiders Lav:
$ 0.000457316453478145
Nuværende pris:
$ 0.0030297
XPIN Network (XPIN) Information

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Officiel hjemmeside:
https://www.xpin.network
Hvidbog:
https://docs.xpin.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

XPIN Network (XPIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for XPIN Network (XPIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XPIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XPIN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XPIN's tokenomics, kan du udforske XPIN tokens live-pris!

Sådan køber du XPIN

Er du interesseret i at tilføje XPIN Network (XPIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XPIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

XPIN Network (XPIN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for XPIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XPIN Prisprediktion

Vil du vide, hvor XPIN måske er på vej hen? Vores XPIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

