Den direkte XPIN Network pris i dag er 0.0069201 USD. Følg med i realtid XPIN til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XPIN prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

XPIN Network Logo

XPIN Network-kurs(XPIN)

1 XPIN til USD direkte pris:

$0.0069132
$0.0069132$0.0069132
-0.14%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:43:32 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0068202
$ 0.0068202$ 0.0068202
24H lav
$ 0.0075709
$ 0.0075709$ 0.0075709
24H høj

$ 0.0068202
$ 0.0068202$ 0.0068202

$ 0.0075709
$ 0.0075709$ 0.0075709

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

-1.00%

-0.13%

-16.34%

-16.34%

XPIN Network (XPIN) realtidsprisen er $ 0.0069201. I løbet af de sidste 24 timer har XPIN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0068202 og et højdepunkt på $ 0.0075709, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XPINs højeste pris nogensinde er $ 0.010038547477428971, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000457316453478145.

Når det gælder kortsigtet performance, XPIN har ændret sig med -1.00% i løbet af den sidste time, -0.13% i løbet af 24 timer og -16.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XPIN Network (XPIN) Markedsinformation

No.289

$ 112.92M
$ 112.92M$ 112.92M

$ 404.76K
$ 404.76K$ 404.76K

$ 692.01M
$ 692.01M$ 692.01M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

Den nuværende markedsværdi på XPIN Network er $ 112.92M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 404.76K. Det cirkulerende forsyning af XPIN er 16.32B, med et samlet udbud på 100000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 692.01M.

XPIN Network (XPIN) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for XPIN Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000009692-0.13%
30 dage$ +0.0060451+690.86%
60 dage$ +0.0060576+702.33%
90 dage$ +0.0067201+3,360.05%
XPIN Network Prisændring i dag

I dag XPIN blev der registreret en ændring på $ -0.000009692 (-0.13%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

XPIN Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0060451 (+690.86%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

XPIN Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XPIN sås en ændring af $ +0.0060576 (+702.33%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

XPIN Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0067201 (+3,360.05%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for XPIN Network (XPIN)?

Tjek XPIN NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN's Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineXPIN Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXPINtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om XPIN Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din XPIN Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

XPIN Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil XPIN Network (XPIN) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine XPIN Network (XPIN) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for XPIN Network.

Tjek XPIN Network prisprediktion nu!

XPIN Network (XPIN) Tokenomics

At forstå tokenomics for XPIN Network (XPIN) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XPIN Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du XPIN Network (XPIN)

Leder du efter, hvordan du køber XPIN Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe XPIN Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XPIN til lokale valutaer

XPIN Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af XPIN Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel XPIN Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om XPIN Network

Hvor meget er XPIN Network (XPIN) værd i dag?
Den direkte XPIN pris i USD er 0.0069201 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XPIN til USD pris?
Den aktuelle pris på XPINtil USD er $ 0.0069201. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af XPIN Network?
Markedsværdien for XPIN er $ 112.92M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XPIN?
Den cirkulerende forsyning af XPIN er 16.32B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XPIN?
XPIN opnåede en ATH-pris på 0.010038547477428971 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XPIN?
XPIN så en ATL-pris på 0.000457316453478145 USD.
Hvad er handelsvolumen for XPIN?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XPIN er $ 404.76K USD.
Bliver XPIN højere i år?
XPIN kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XPIN prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:43:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

