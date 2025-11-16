Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics
Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.
Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Xeleb Protocol (XCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal XCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange XCX tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår XCX's tokenomics, kan du udforske XCX tokens live-pris!
Sådan køber du XCX
Er du interesseret i at tilføje Xeleb Protocol (XCX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XCX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Xeleb Protocol (XCX) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for XCX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
XCX Prisprediktion
Vil du vide, hvor XCX måske er på vej hen? Vores XCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
