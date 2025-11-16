Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Xeleb Protocol (XCX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:54:55 (UTC+8)
Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Xeleb Protocol (XCX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.00M
Samlet udbud
$ 999.82M
Cirkulerende forsyning
$ 108.30M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 18.45M
Alle tiders Høj:
$ 0.1
Alle tiders Lav:
$ 0.018251984968057314
Nuværende pris:
$ 0.01845
Xeleb Protocol (XCX) Information

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Officiel hjemmeside:
https://xeleb.io
Hvidbog:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Xeleb Protocol (XCX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal XCX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange XCX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår XCX's tokenomics, kan du udforske XCX tokens live-pris!

Sådan køber du XCX

Er du interesseret i at tilføje Xeleb Protocol (XCX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XCX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Xeleb Protocol (XCX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for XCX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XCX Prisprediktion

Vil du vide, hvor XCX måske er på vej hen? Vores XCX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

