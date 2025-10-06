UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Xeleb Protocol pris i dag er 0.02332 USD. Følg med i realtid XCX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XCX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Xeleb Protocol pris i dag er 0.02332 USD. Følg med i realtid XCX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XCX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XCX

XCX Prisinfo

Hvad er XCX

XCX Whitepaper

XCX Officiel hjemmeside

XCX Tokenomics

XCX Prisprognose

XCX Historik

XCX Købsguide

XCX-til-fiat-valutaomregner

XCX Spot

XCX USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Xeleb Protocol Logo

Xeleb Protocol-kurs(XCX)

1 XCX til USD direkte pris:

$0.02336
$0.02336$0.02336
-4.49%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:42:09 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0231
$ 0.0231$ 0.0231
24H lav
$ 0.02779
$ 0.02779$ 0.02779
24H høj

$ 0.0231
$ 0.0231$ 0.0231

$ 0.02779
$ 0.02779$ 0.02779

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.026261356081384857
$ 0.026261356081384857$ 0.026261356081384857

-1.11%

-4.49%

-34.85%

-34.85%

Xeleb Protocol (XCX) realtidsprisen er $ 0.02332. I løbet af de sidste 24 timer har XCX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0231 og et højdepunkt på $ 0.02779, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XCXs højeste pris nogensinde er $ 0.09145411179261065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.026261356081384857.

Når det gælder kortsigtet performance, XCX har ændret sig med -1.11% i løbet af den sidste time, -4.49% i løbet af 24 timer og -34.85% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xeleb Protocol (XCX) Markedsinformation

No.1663

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 278.56K
$ 278.56K$ 278.56K

$ 23.32M
$ 23.32M$ 23.32M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,901,023.1378509
999,901,023.1378509 999,901,023.1378509

10.83%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Xeleb Protocol er $ 2.53M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 278.56K. Det cirkulerende forsyning af XCX er 108.30M, med et samlet udbud på 999901023.1378509. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.32M.

Xeleb Protocol (XCX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Xeleb Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0010982-4.49%
30 dage$ -0.04591-66.32%
60 dage$ -0.01199-33.96%
90 dage$ +0.00332+16.60%
Xeleb Protocol Prisændring i dag

I dag XCX blev der registreret en ændring på $ -0.0010982 (-4.49%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Xeleb Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.04591 (-66.32%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Xeleb Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XCX sås en ændring af $ -0.01199 (-33.96%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Xeleb Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00332 (+16.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Xeleb Protocol (XCX)?

Tjek Xeleb ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineXeleb Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXCXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Xeleb Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Xeleb Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Xeleb Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Xeleb Protocol (XCX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Xeleb Protocol (XCX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Xeleb Protocol.

Tjek Xeleb Protocol prisprediktion nu!

Xeleb Protocol (XCX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Xeleb Protocol (XCX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XCX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Xeleb Protocol (XCX)

Leder du efter, hvordan du køber Xeleb Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Xeleb Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XCX til lokale valutaer

1 Xeleb Protocol(XCX) til VND
613.6658
1 Xeleb Protocol(XCX) til AUD
A$0.0354464
1 Xeleb Protocol(XCX) til GBP
0.0177232
1 Xeleb Protocol(XCX) til EUR
0.0200552
1 Xeleb Protocol(XCX) til USD
$0.02332
1 Xeleb Protocol(XCX) til MYR
RM0.0977108
1 Xeleb Protocol(XCX) til TRY
0.9801396
1 Xeleb Protocol(XCX) til JPY
¥3.56796
1 Xeleb Protocol(XCX) til ARS
ARS$33.4576704
1 Xeleb Protocol(XCX) til RUB
1.8746948
1 Xeleb Protocol(XCX) til INR
2.0701164
1 Xeleb Protocol(XCX) til IDR
Rp388.6665112
1 Xeleb Protocol(XCX) til PHP
1.3686508
1 Xeleb Protocol(XCX) til EGP
￡E.1.1014036
1 Xeleb Protocol(XCX) til BRL
R$0.1252284
1 Xeleb Protocol(XCX) til CAD
C$0.032648
1 Xeleb Protocol(XCX) til BDT
2.8525024
1 Xeleb Protocol(XCX) til NGN
33.6992656
1 Xeleb Protocol(XCX) til COP
$89.692218
1 Xeleb Protocol(XCX) til ZAR
R.0.4050684
1 Xeleb Protocol(XCX) til UAH
0.978274
1 Xeleb Protocol(XCX) til TZS
T.Sh.57.1568536
1 Xeleb Protocol(XCX) til VES
Bs5.15372
1 Xeleb Protocol(XCX) til CLP
$21.96744
1 Xeleb Protocol(XCX) til PKR
Rs6.585568
1 Xeleb Protocol(XCX) til KZT
12.3124936
1 Xeleb Protocol(XCX) til THB
฿0.7513704
1 Xeleb Protocol(XCX) til TWD
NT$0.7180228
1 Xeleb Protocol(XCX) til AED
د.إ0.0855844
1 Xeleb Protocol(XCX) til CHF
Fr0.018656
1 Xeleb Protocol(XCX) til HKD
HK$0.1811964
1 Xeleb Protocol(XCX) til AMD
֏8.8937816
1 Xeleb Protocol(XCX) til MAD
.د.م0.2152436
1 Xeleb Protocol(XCX) til MXN
$0.4328192
1 Xeleb Protocol(XCX) til SAR
ريال0.08745
1 Xeleb Protocol(XCX) til ETB
Br3.5826516
1 Xeleb Protocol(XCX) til KES
KSh3.0045488
1 Xeleb Protocol(XCX) til JOD
د.أ0.01653388
1 Xeleb Protocol(XCX) til PLN
0.0858176
1 Xeleb Protocol(XCX) til RON
лв0.1028412
1 Xeleb Protocol(XCX) til SEK
kr0.2210736
1 Xeleb Protocol(XCX) til BGN
лв0.0394108
1 Xeleb Protocol(XCX) til HUF
Ft7.8464804
1 Xeleb Protocol(XCX) til CZK
0.4918188
1 Xeleb Protocol(XCX) til KWD
د.ك0.0071126
1 Xeleb Protocol(XCX) til ILS
0.07579
1 Xeleb Protocol(XCX) til BOB
Bs0.1611412
1 Xeleb Protocol(XCX) til AZN
0.039644
1 Xeleb Protocol(XCX) til TJS
SM0.2140776
1 Xeleb Protocol(XCX) til GEL
0.0631972
1 Xeleb Protocol(XCX) til AOA
Kz21.3748788
1 Xeleb Protocol(XCX) til BHD
.د.ب0.008745
1 Xeleb Protocol(XCX) til BMD
$0.02332
1 Xeleb Protocol(XCX) til DKK
kr0.1508804
1 Xeleb Protocol(XCX) til HNL
L0.6114504
1 Xeleb Protocol(XCX) til MUR
1.0666568
1 Xeleb Protocol(XCX) til NAD
$0.4032028
1 Xeleb Protocol(XCX) til NOK
kr0.2359984
1 Xeleb Protocol(XCX) til NZD
$0.0405768
1 Xeleb Protocol(XCX) til PAB
B/.0.02332
1 Xeleb Protocol(XCX) til PGK
K0.097944
1 Xeleb Protocol(XCX) til QAR
ر.ق0.0846516
1 Xeleb Protocol(XCX) til RSD
дин.2.3688456
1 Xeleb Protocol(XCX) til UZS
soʻm277.6190032
1 Xeleb Protocol(XCX) til ALL
L1.9469868
1 Xeleb Protocol(XCX) til ANG
ƒ0.0417428
1 Xeleb Protocol(XCX) til AWG
ƒ0.0417428
1 Xeleb Protocol(XCX) til BBD
$0.04664
1 Xeleb Protocol(XCX) til BAM
KM0.0391776
1 Xeleb Protocol(XCX) til BIF
Fr68.16436
1 Xeleb Protocol(XCX) til BND
$0.0300828
1 Xeleb Protocol(XCX) til BSD
$0.02332
1 Xeleb Protocol(XCX) til JMD
$3.732366
1 Xeleb Protocol(XCX) til KHR
93.28
1 Xeleb Protocol(XCX) til KMF
Fr9.93432
1 Xeleb Protocol(XCX) til LAK
506.9565116
1 Xeleb Protocol(XCX) til LKR
රු7.0794856
1 Xeleb Protocol(XCX) til MDL
L0.3957404
1 Xeleb Protocol(XCX) til MGA
Ar104.573876
1 Xeleb Protocol(XCX) til MOP
P0.1867932
1 Xeleb Protocol(XCX) til MVR
0.356796
1 Xeleb Protocol(XCX) til MWK
MK40.345932
1 Xeleb Protocol(XCX) til MZN
MT1.490148
1 Xeleb Protocol(XCX) til NPR
रु3.2983808
1 Xeleb Protocol(XCX) til PYG
165.38544
1 Xeleb Protocol(XCX) til RWF
Fr33.88396
1 Xeleb Protocol(XCX) til SBD
$0.1919236
1 Xeleb Protocol(XCX) til SCR
0.3185512
1 Xeleb Protocol(XCX) til SRD
$0.89782
1 Xeleb Protocol(XCX) til SVC
$0.20405
1 Xeleb Protocol(XCX) til SZL
L0.4032028
1 Xeleb Protocol(XCX) til TMT
m0.08162
1 Xeleb Protocol(XCX) til TND
د.ت0.06865408
1 Xeleb Protocol(XCX) til TTD
$0.1578764
1 Xeleb Protocol(XCX) til UGX
Sh80.96704
1 Xeleb Protocol(XCX) til XAF
Fr13.1758
1 Xeleb Protocol(XCX) til XCD
$0.062964
1 Xeleb Protocol(XCX) til XOF
Fr13.1758
1 Xeleb Protocol(XCX) til XPF
Fr2.37864
1 Xeleb Protocol(XCX) til BWP
P0.3122548
1 Xeleb Protocol(XCX) til BZD
$0.0468732
1 Xeleb Protocol(XCX) til CVE
$2.216566
1 Xeleb Protocol(XCX) til DJF
Fr4.12764
1 Xeleb Protocol(XCX) til DOP
$1.4938792
1 Xeleb Protocol(XCX) til DZD
د.ج3.0309004
1 Xeleb Protocol(XCX) til FJD
$0.0527032
1 Xeleb Protocol(XCX) til GNF
Fr201.0184
1 Xeleb Protocol(XCX) til GTQ
Q0.1781648
1 Xeleb Protocol(XCX) til GYD
$4.8836744
1 Xeleb Protocol(XCX) til ISK
kr2.89168

Xeleb Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Xeleb Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Xeleb Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Xeleb Protocol

Hvor meget er Xeleb Protocol (XCX) værd i dag?
Den direkte XCX pris i USD er 0.02332 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XCX til USD pris?
Den aktuelle pris på XCXtil USD er $ 0.02332. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Xeleb Protocol?
Markedsværdien for XCX er $ 2.53M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XCX?
Den cirkulerende forsyning af XCX er 108.30M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XCX?
XCX opnåede en ATH-pris på 0.09145411179261065 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XCX?
XCX så en ATL-pris på 0.026261356081384857 USD.
Hvad er handelsvolumen for XCX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XCX er $ 278.56K USD.
Bliver XCX højere i år?
XCX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XCX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:42:09 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

XCX-til-USD Lommeregner

Beløb

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.02332 USD

Handel XCX

XCX/USDT
$0.02336
$0.02336$0.02336
-4.49%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.72
$3,871.72$3,871.72

-0.61%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02967
$0.02967$0.02967

-1.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-0.49%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.72
$3,871.72$3,871.72

-0.61%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.49
$185.49$185.49

-0.49%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.32
$73.32$73.32

+3.39%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.762
$19.762$19.762

+3.43%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08306
$0.08306$0.08306

+66.12%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000018
$0.000000000000000000000018$0.000000000000000000000018

+260.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000404
$0.000404$0.000404

+136.25%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004944
$0.00004944$0.00004944

+68.04%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032272
$0.0032272$0.0032272

+58.21%