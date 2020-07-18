wNXM (WNXM) Tokenomics Få vigtig indsigt i wNXM (WNXM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

wNXM (WNXM) Information Nexus Mutual uses the power of Ethereum so people can share risk together without the need for an insurance company. Nexus Mutual is a decentralised alternative to insurance. They’ve used blockchain technology to create a mutual (a risk sharing pool) to return the power of insurance to the people. The platform is built on the Ethereum public chain. It allows anyone to become a member and buy cover. It replaces the idea of a traditional insurance company, because it is wholly owned by the members. The model encourages engagement as members will get economic incentives for participating in Risk Assessment, Claims Assessment and Governance. Officiel hjemmeside: https://nexusmutual.io/ Hvidbog: https://nexusmutual.gitbook.io/docs/welcome/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0d438f3b5175bebc262bf23753c1e53d03432bde Køb WNXM nu!

wNXM (WNXM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for wNXM (WNXM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.86M $ 60.86M $ 60.86M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 612.56K $ 612.56K $ 612.56K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 449.5 $ 449.5 $ 449.5 Alle tiders Lav: $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 $ 7.823164130047671 Nuværende pris: $ 99.36 $ 99.36 $ 99.36 Få mere at vide om wNXM (WNXM) pris

wNXM (WNXM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for wNXM (WNXM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNXM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNXM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNXM's tokenomics, kan du udforske WNXM tokens live-pris!

Sådan køber du WNXM Er du interesseret i at tilføje wNXM (WNXM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNXM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WNXM på MEXC nu!

wNXM (WNXM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WNXM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WNXM prishistorikken nu!

WNXM Prisprediktion Vil du vide, hvor WNXM måske er på vej hen? Vores WNXM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WNXM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!