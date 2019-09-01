Phala (PHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Phala (PHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Phala (PHA) Information Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud. Officiel hjemmeside: https://phala.network/ Hvidbog: https://docs.phala.network/introduction/readme Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6c5bA91642F10282b576d91922Ae6448C9d52f4E

Phala (PHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Phala (PHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 85.12M $ 85.12M $ 85.12M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 806.58M $ 806.58M $ 806.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.415366 $ 1.415366 $ 1.415366 Alle tiders Lav: $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 $ 0.07072015218418083 Nuværende pris: $ 0.10553 $ 0.10553 $ 0.10553 Få mere at vide om Phala (PHA) pris

Phala (PHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Phala (PHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Phala (PHA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PHA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PHA prishistorikken nu!

PHA Prisprediktion Vil du vide, hvor PHA måske er på vej hen? Vores PHA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PHA Tokens prisprediktion nu!

