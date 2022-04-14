Cookie DAO (COOKIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cookie DAO (COOKIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cookie DAO (COOKIE) Information Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs. Officiel hjemmeside: https://www.cookie.fun/ Hvidbog: https://assets.cdn.cookie3.co/assets/Cookie3_Litepaper.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0xC0041EF357B183448B235a8Ea73Ce4E4eC8c265F Køb COOKIE nu!

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cookie DAO (COOKIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.35M $ 82.35M $ 82.35M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 591.95M $ 591.95M $ 591.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.11M $ 139.11M $ 139.11M Alle tiders Høj: $ 0.82504 $ 0.82504 $ 0.82504 Alle tiders Lav: $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 $ 0.02001704075014387 Nuværende pris: $ 0.13911 $ 0.13911 $ 0.13911 Få mere at vide om Cookie DAO (COOKIE) pris

Cookie DAO (COOKIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cookie DAO (COOKIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COOKIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COOKIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COOKIE's tokenomics, kan du udforske COOKIE tokens live-pris!

Cookie DAO (COOKIE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for COOKIE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk COOKIE prishistorikken nu!

COOKIE Prisprediktion Vil du vide, hvor COOKIE måske er på vej hen? Vores COOKIE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se COOKIE Tokens prisprediktion nu!

