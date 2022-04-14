FORM (FORM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FORM (FORM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
FORM (FORM) Information

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

Officiel hjemmeside:
https://official.four.meme/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0x5b73A93b4E5e4f1FD27D8b3F8C97D69908b5E284

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FORM (FORM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.45B
Samlet udbud
$ 580.00M
Cirkulerende forsyning
$ 381.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.21B
Alle tiders Høj:
$ 4.3
Alle tiders Lav:
$ 0.14300383150589102
Nuværende pris:
$ 3.8049
FORM (FORM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FORM (FORM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FORM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FORM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FORM's tokenomics, kan du udforske FORM tokens live-pris!

